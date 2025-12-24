Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алжир – Судан – 3:0. Дубль Рияда Мареза. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
Алжир
24.12.2025 17:00 – FT 3 : 0
Судан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
24 декабря 2025, 20:31 | Обновлено 24 декабря 2025, 20:32
40
0

Алжир – Судан – 3:0. Дубль Рияда Мареза. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

24 декабря 2025, 20:31 | Обновлено 24 декабря 2025, 20:32
40
0
Алжир – Судан – 3:0. Дубль Рияда Мареза. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Сборная Алжира одержала победу над командой Судана (3:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 24 декабря на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском Рабате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для алжирцев оформил знаменитый вингер Рияд Марез. Сначала он забил на 2-й минуте после передачи Хишама Будауи, а затем отметился на 61-й минуте после ассиста Мохамеда Амуры.

Ибрагим Маза поставил точку на 86-й минуте, ему ассистировал Багдад Бунеджа (3:0).

Кубок африканских наций 2025

Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Рабат (Марокко)

Алжир – Судан – 3:0

Голы: Рияд Марез, 2, 61, Ибрагим Маза, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Маза (Алжир).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Алжир).
39’
Salah Aahmed (Судан) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Алжир).
По теме:
Камерун – Габон. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кот-д'Ивуар – Мозамбик, Камерун – Габон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенефис Рияда Мареза. Алжир стартовал на КАН-2025 с победы над Суданом
сборная Алжира по футболу сборная Судана по футболу Рияд Марез видео голов и обзор Мохамед Амура Кубок африканских наций Ибрагим Маза
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ
Футбол | 24 декабря 2025, 14:41 4
Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ
Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ

Андрей Тотовицкий выступил с заявлением

ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
Футбол | 24 декабря 2025, 18:09 0
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»

Румынский тренер вспомнил период работы в Шахтере

Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24.12.2025, 12:41
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Бокс | 24.12.2025, 01:02
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23.12.2025, 22:40
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем