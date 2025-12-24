Бенефис Рияда Мареза. Алжир стартовал на КАН-2025 с победы над Суданом
Лисы пустыни выиграл матчи первого тура со счетом 3:0
Сборная Алжира одержала победу над командой Судана (3:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 24 декабря на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском Рабате.
Дубль в составе алжирцев оформил знаменитый вингер Рияд Марез. Сначала он забил на 2-й минуте после передачи Хишама Будауи, а затем отметился на 61-й минуте после ассиста Мохамеда Амуры.
Ибрагим Маза поставил точку на 86-й минуте, ему ассистировал Багдад Бунаджа (3:0).
Благодаря этой победе лисы пустыни набрали 3 очка в группе E, тогда как Судан остается без зачетных баллов.
Положение в группе E: Алжир, Буркина-Фасо (по 3 очка), Экваториальная Гвинея, Судан (по 0).
Кубок африканских наций 2025
Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Рабат (Марокко)
Алжир – Судан – 3:0
Голы: Рияд Марез, 2, 61, Ибрагим Маза, 86
