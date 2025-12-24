24 декабря на Стад Принс Мули Хассан пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Алжира и Судана. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Алжир

Команда оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, свой высокий уровень она подтвердила в рамках отбора на чемпионат мира, одной из первых добыв заветную путевку. В итоге получилось продемонстрировать прекрасную статистику, с восемью победами и только одним поражением.

С другой стороны, на других турнирах Марез и компания проявили себя в последние пол года куда скромнее. Так, на Чемпионате Африканских Наций в августе было много ничьих, как в основном раунде, так и в плей-офф, как раз с Суданом - и ему проиграли в итоге по пенальти. Снова разделили очки с этим соперником уже на Арабском кубке в этом месяце. Выиграв потом у Бахрейна и Ирака, сборная прошла в четвертьфинал... Где вылетела от ОАЭ по привычному уже сценарию, после ничьей по итогам послематчевых ударов.

Судан

Сборная может считаться темной лошадкой. Ведь ее общий уровень объективно невысокий. Об этом говорит и история (ноль выходов на чемпионаты мира и только четвертый КАН после 1976-го), и результаты недавно завершившегося отбора. На нем суданцы вроде бы и взяли довольно высокое третье место, но у них было только тринадцать очков в десяти матчах.

Но ведь при этом команда летом сыграла на Чемпионате Африканских Наций без поражений. Подвело то, что, выбив Алжир по пенальти, потом проигрывали серии и Мадагаскару в полуфинале, и Сенегалу в споре за третье место. На Арабском кубке тоже начинали с ничьей, но потом уступили и Ираку, и Бахрейну.

Статистика личных встреч

Как уже упоминалось, в этом году сборные уже играли дважды. И в обоих случаях игровое время приносило ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары подопечных Петковича. Пора им справиться с уже знакомым соперником - ставим на то, что тут номинальные хозяева выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,70).

