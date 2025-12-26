На трансфере Твердохлеба заработает клуб, который снялся с соревнований

Украинский полузащитник Егор Твердохлеб вскоре станет игроком ЛНЗ, а заработает на его продаже не только «Кривбасс», но и «Минай», сообщает UA-Футбол.

Клубы еще официально не объявляли о трансфере 25-летнего футболиста, но фактически уже договорились о переходе.

Однако не все деньги от трансфера, сумма которого пока неизвестна, получит «Кривбасс», поскольку процент от перепродажи Твердохлеба достанется закарпатскому «Минаю», откуда Егор в январе 2024 года перешел в «красно-белых».

«Минай» получит 10 процентов от суммы трансфера, а если бы «Кривбасс» в сезоне 2023/24 финишировал вне топ-5 УПЛ, то этот процент достигал бы 30.

В настоящий момент ФК «Минай» из-за отсутствия финансирования приостановил/прекратил свои выступления в профессиональных соревнованиях, однако у клуба сохраняется действующее юридическое лицо: согласно уставу, директором ООО «ФК «МИНАЙ» (ЗАКАРПАТЬЕ)» является Письменный Артем Николаевич, а доверенным лицом – Пересоляк Валерий Иванович.

