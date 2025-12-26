Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Кривбассе прокомментировали возможные трансферы Твердохлеба и Микитишина
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 15:07 |
В Кривбассе прокомментировали возможные трансферы Твердохлеба и Микитишина

Патрик ван Леувен готов к уходу лидеров

В Кривбассе прокомментировали возможные трансферы Твердохлеба и Микитишина
ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал о планах на зимнее трансферное окно, а также о возможной продаже лидеров команды и поиске им замены.

– Зимнее трансферное окно всегда несет определенные вызовы. Насколько клуб готов к уходу лидеров — в частности таких игроков, как Твердохлеб или Микитишин, — и есть ли план действий на такой сценарий?

– Да, безусловно. Мы понимаем, что некоторые наши игроки могут находиться в сфере интересов других клубов. Это часть футбола и одновременно часть их личных амбиций — сделать шаг вперед в своем развитии или карьере. Поэтому, как клуб, мы должны быть готовы к таким сценариям — и мы готовы. Если кто-то покидает команду, у нас есть список исполнителей, которые могут его заменить, с похожими или даже более интересными качествами. Это нормальный процесс для любого клуба, и мы работаем в этом направлении системно.

Ранее ван Леувен рассказывал о своем приходе в «Кривбасс» и вызовах, с которыми столкнулся на старте работы.

По теме:
Лидер Шахтера мог перейти в турецкий гранд, но помешала война
Фабрицио Романо назвал футболиста Реала, который покинет клуб летом
ВАН ЛЕУВЕН: «Я считаю, что мой приход в Кривбасс прошел хорошо»
Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Артур Микитишин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: Футбол 24




