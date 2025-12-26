В Кривбассе прокомментировали возможные трансферы Твердохлеба и Микитишина

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал о планах на зимнее трансферное окно, а также о возможной продаже лидеров команды и поиске им замены.

– Зимнее трансферное окно всегда несет определенные вызовы. Насколько клуб готов к уходу лидеров — в частности таких игроков, как Твердохлеб или Микитишин, — и есть ли план действий на такой сценарий?

– Да, безусловно. Мы понимаем, что некоторые наши игроки могут находиться в сфере интересов других клубов. Это часть футбола и одновременно часть их личных амбиций — сделать шаг вперед в своем развитии или карьере. Поэтому, как клуб, мы должны быть готовы к таким сценариям — и мы готовы. Если кто-то покидает команду, у нас есть список исполнителей, которые могут его заменить, с похожими или даже более интересными качествами. Это нормальный процесс для любого клуба, и мы работаем в этом направлении системно.

