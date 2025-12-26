Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 14:49 | Обновлено 26 декабря 2025, 14:51
Тренер «Кривбасса» рассказал о своем приходе в клуб

ВАН ЛЕУВЕН: «Я считаю, что мой приход в Кривбасс прошел хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Кривбаса» Патрик ван Леувен рассказал о приходе в клуб и вызовах, с которыми столкнулся на старте работы:

– Вы возглавили «Кривбас» перед стартом сезона. Оценивая первую половину кампании, как бы вы подвели итог своего прихода в клуб и того процесса, который вам удалось выстроить?

– Прежде всего, когда я приехал в «Кривбас», я сразу почувствовал, что меня тепло приняли. Еще до начала сотрудничества мы позаботились о том, чтобы лучше узнать друг друга. Для меня было важно понимать клубные требования, а для клуба – понимать, что, по моему мнению, нужно сделать, чтобы эти требования стали реальностью.

Я получил информацию о тех игроках, которые остаются в команде. Через различные инструменты скаутинга изучил состав, посмотрел, кто продолжит работу с нами, и как это может повлиять на мои идеи относительно стиля игры.

Кроме того, вместе с руководством клуба я был вовлечен в отбор новых игроков в межсезонье. Это позволило нам усилить команду футболистами, которые смогли добавить качества нашей работе. Мы начинали сезон с большой группой игроков U-19, просто чтобы иметь достаточное количество исполнителей для тренировочного процесса.

В целом, я считаю, что мой приход прошел хорошо. Нам удалось создать качественную футбольную среду – и для клуба, и для команды.

– С чем было сложнее всего на старте работы – адаптация к команде, скорость изменений или ожидание результата уже с первых туров?

– Наибольшим вызовом был малый состав и то, что в начале у нас фактически не было достаточного количества игроков основной команды. Хочется строить тренировочный процесс так, чтобы футболисты росли и физически, и в футбольном понимании, но это непросто, когда значительную часть группы составляют футболисты U-19. Мы начинали именно с ними, чтобы вообще иметь рабочее количество игроков, и уже в течение предсезонья новые футболисты присоединялись, молодые – уходили.

Я знал, что так будет, но это усложняло процесс: сложно вывести всю команду на один физический и тактический уровень. Из-за этого наше предсезонье получилось нетипичным, и мы до конца не понимали, какой реальный потенциал будет у команды.

Именно поэтому стартовые туры были для нас критически важными. Уже первый матч против «Колоса» дал много информации о том, что нужно улучшить. И с того момента команда начала расти, все больше верить в свои возможности – как в атаке, так и в обороне. Это существенно облегчило наше движение вперед в начале сезона.

Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко
