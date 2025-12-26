Один из лучших футболистов Серии А перейдет в Реал за девять млн евро

Полузащитник итальянского «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас продолжит карьеру в чемпионате Испании, где выступал до августа 2024 года. Об этом сообщило издание AS.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», в структуре котрого несколько лет находился талантливый аргентинец. Королевский клуб решил вернуть полузащитника после завершения сезона 2025/26.

Нико Пас занимает третье место в рейтинге лучших игроков чемпионата Италии по версии аналитического портала Sofascore и является одним из самых дорогих футболистов Серии А.

Несмотря на рыночную стоимость, которая оценивается в размере 65 миллионов евро, трансфер Нико обойдется «Реалу» всего в девять миллионов. Королевский клуб прописал в соглашении опцию обратного выкупа, поэтому «Комо» потеряет своего лидера за смешные по нынешним меркам деньги.

В сезоне 2025/26 Пас провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.