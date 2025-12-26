Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Бернли – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 декабря в 17:00 по Киеву

ФК Бернли

В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Для новичка Премьер-лиги текущий сезон проходит неудачно. После 17 туров чемпионата на балансе «Бернли» есть только 11 зачетных пунктов, позволяющих клубу находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 8 очков.

Из Карабао Кап коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Кардиффа». В Кубке Англии «бордовые» начнут выступления со стадии 1/32 финала игрой против «Миллволла».

Эвертон

Команда Виталия Миколенко в текущем сезоне демонстрирует достаточно приличные результаты. За 17 матчей Премьер-лиги ей удалось добыть в борьбе 24 очка, которые сейчас позволяют занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. И от 15-й позиции, и от топ-6 «ирисок» отделяет 3 зачетных пункта.

Из Кубка Карабао «Эвертон» вылетел на стадии 1/16 финала от «Вулверхемптона». В Кубке Англии клуб начнет выступления со стадии 1/32 финала, где встретится с «Сандерлендом».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Эвертон». На балансе команды есть 4 победы, «Бернли» удалось выиграть только 1 раз.

Интересные факты

  • «Бернли» не может победить уже в течение 8 игр подряд. На счету команды 7 поражений и 1 ничья.
  • Только в 1/7 предыдущих матчей «Эвертона» забивали обе команды.
  • «Бернли» пропустил 34 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.66.

