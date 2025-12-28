27 декабря Бернли и Эвертон сыграли вничью в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Терф Мур и завершилась со счетом 0:0.

Весь поединок в составе ирисок провел украинский левый защитник Виталий Миколенко.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Бернли – Эвертон – 0:0

Видеообзор матча