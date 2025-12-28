Англия28 декабря 2025, 03:52 |
Бернли – Эвертон – 0:0. Миколенко отыграл весь поединок. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26
27 декабря Бернли и Эвертон сыграли вничью в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча состоялась на стадионе Терф Мур и завершилась со счетом 0:0.
Весь поединок в составе ирисок провел украинский левый защитник Виталий Миколенко.
АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Бернли – Эвертон – 0:0
Видеообзор матча
