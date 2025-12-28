Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Бернли – Эвертон – 0:0. Миколенко отыграл весь поединок. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Бёрнли
27.12.2025 17:00 – FT 0 : 0
Эвертон
Видео
Англия
28 декабря 2025, 03:52 |
6
0

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря Бернли и Эвертон сыграли вничью в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Терф Мур и завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь поединок в составе ирисок провел украинский левый защитник Виталий Миколенко.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Бернли – Эвертон – 0:0

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
