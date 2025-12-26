Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
26 декабря 2025, 17:55 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:57
Проблема для Гасперини. Основной игрок Ромы выбыл на длительный срок

Лоренцо Пеллегрини получил травму на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини получил травму во время тренировки накануне Рождества, сообщает Sky Sport Italia.

Полузащитник был вынужден досрочно завершить тренировку 24 декабря из-за мышечной проблемы, что сразу вызвало тревогу у медицинского штаба «джаллоросси».

Обследование показало у Пеллегрини растяжение второго степени мышцы задней поверхности бедра левой ноги. Продолжительность восстановления оценивается в три-четыре недели.

Это первая мышечная проблема Пеллегрини в этом сезоне. В прошлом году он досрочно завершил сезон из-за травмы прямой мышцы бедра, которая потребовала хирургического вмешательства.

Его место в матче против «Дженоа», который состоится 29 декабря, займет Дибала, или, если аргентинец будет играть центрального нападающего, выйдет Эль-Шаарави.

Также Пеллегрини точно пропустит матчи против «Аталанты», «Лечче» и «Сассуоло», а его участие в играх с «Торино» и «Штутгартом» находится под вопросом.

Ранее стало известно, сможет ли Довбик сыграть в матче с «Дженоа».

Иван Чирко Источник: Sky Sport Italia
Комментарии
