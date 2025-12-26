Проблема для Гасперини. Основной игрок Ромы выбыл на длительный срок

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини получил травму во время тренировки накануне Рождества, сообщает Sky Sport Italia.

Полузащитник был вынужден досрочно завершить тренировку 24 декабря из-за мышечной проблемы, что сразу вызвало тревогу у медицинского штаба «джаллоросси».

Обследование показало у Пеллегрини растяжение второго степени мышцы задней поверхности бедра левой ноги. Продолжительность восстановления оценивается в три-четыре недели.

Это первая мышечная проблема Пеллегрини в этом сезоне. В прошлом году он досрочно завершил сезон из-за травмы прямой мышцы бедра, которая потребовала хирургического вмешательства.

Его место в матче против «Дженоа», который состоится 29 декабря, займет Дибала, или, если аргентинец будет играть центрального нападающего, выйдет Эль-Шаарави.

Также Пеллегрини точно пропустит матчи против «Аталанты», «Лечче» и «Сассуоло», а его участие в играх с «Торино» и «Штутгартом» находится под вопросом.

