Испания
26 декабря 2025, 18:05 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:31
Вылетят или нет. Мичел назвал главную проблему Жироны

Тренеру не нравится игра в обороне

26 декабря 2025, 18:05
Вылетят или нет. Мичел назвал главную проблему Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Жирона завершает 2025 год в зоне вылета Ла Лиги, а главной проблемой наставник Мичел называет игру в обороне, где команда пропустила больше всех.

«Я не люблю искать оправдания, но у меня неплохие ощущения от игры команды. Если убрать первые пять матчей чемпионата, то все было не так уж плохо. Большая проблема в обороне, где мы действуем слишком мягко. 33 пропущенных гола – это очень много».

«Тут есть большая проблема. Но я считаю, что подбор футболистов у нас все равно остается на высоком уровне. И на тренировках я вижу хорошую работу», – сказал Мичел.

Команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната возобновит сезон 4 января матчем против Мальорки.

ivankondrat96
Щільність у таблиці висока, і пара вдалих матчів значно посилить позиції Жирони. Але очки команда здобуває досить важко
