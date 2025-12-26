Вылетят или нет. Мичел назвал главную проблему Жироны

Жирона завершает 2025 год в зоне вылета Ла Лиги, а главной проблемой наставник Мичел называет игру в обороне, где команда пропустила больше всех.

«Я не люблю искать оправдания, но у меня неплохие ощущения от игры команды. Если убрать первые пять матчей чемпионата, то все было не так уж плохо. Большая проблема в обороне, где мы действуем слишком мягко. 33 пропущенных гола – это очень много».

«Тут есть большая проблема. Но я считаю, что подбор футболистов у нас все равно остается на высоком уровне. И на тренировках я вижу хорошую работу», – сказал Мичел.

Команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната возобновит сезон 4 января матчем против Мальорки.