Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 22-28.12
ITF
22 декабря 2025, 19:27 | Обновлено 22 декабря 2025, 19:28
60
0

Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 декабря

Мужчины

М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Максим Хлывнюк (Украина) – Ибрахим Йего (Кения) – w/o
  • Филип Павич (Косово) – Андрей Билата (Украина) – w/o

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Максим Хлывнюк (Украина) – Стефанос Схинас (Греция, 15) – 23.12, не ранее 10:00
  • Александру Балан (Канада, 6) – Андрей Билата (Украина) – 23.12, не ранее 12:30

Одиночный разряд, первый круг

  • ТВА – Никита Билозерцев (Украина, 6) – ТВА
  • ТВА – Илья Билобородько (Украина) – ТВА
  • ТВА – Александр Овчаренко (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд, первый круг

  • Диллон Беклз (США) и Александер Вагнер (Австрия) – Никита Билозерцев (Украина) и Альп Хороз (Турция) – ТВА
  • Вильям Мирарки (Италия) и Даниил Степанов – Михай Маринеску (Румыния) и Александр Овчаренко (Украина, 4) – ТВА

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Кадзуки Нишиваки (Япония, 6) – Арсений Миронов (Украина) – 6:0, 6:0

Женщины

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Анастасия Некулэ (Румыния) – Ярослава Срибная (Украина) – ТВА
  • Арина Якушева (Украина) – Наз Кайнак (Турция) – ТВА
  • Джейми Коллинсон (Австралия) – Элен Граб (Украина) – ТВА
  • Серафима Васильева (Украина) – Ойку Сахбаз (Украина) – w/o

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Ева Галиевская (Украина, 6) – Хонока Учияма (Япония) или Алиса Аксиянова – ТВА
  • Серафима Васильева (Украина) – Сабина Шайдуллина или Эма Гарайда (Чехия, 14) – ТВА

Парный разряд, первый круг

  • Асылжан Арыстанбекова (Казахстан) и Ингкар Дюсебай (Казахстан) – Сара Балан (Румыния) и Ева Галиевская (Украина) – ТВА
  • Нанари Кацуми (Румыния) и Хонока Учияма (Япония) – Элен Граб (Украина) и Арина Якушева (Украина) – ТВА
Александр Шарадкин
