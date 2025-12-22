ITF22 декабря 2025, 19:27 | Обновлено 22 декабря 2025, 19:28
60
0
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 22-28.12
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 декабря
Мужчины
М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Максим Хлывнюк (Украина) – Ибрахим Йего (Кения) – w/o
- Филип Павич (Косово) – Андрей Билата (Украина) – w/o
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Максим Хлывнюк (Украина) – Стефанос Схинас (Греция, 15) – 23.12, не ранее 10:00
- Александру Балан (Канада, 6) – Андрей Билата (Украина) – 23.12, не ранее 12:30
Одиночный разряд, первый круг
- ТВА – Никита Билозерцев (Украина, 6) – ТВА
- ТВА – Илья Билобородько (Украина) – ТВА
- ТВА – Александр Овчаренко (Украина, 2) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Диллон Беклз (США) и Александер Вагнер (Австрия) – Никита Билозерцев (Украина) и Альп Хороз (Турция) – ТВА
- Вильям Мирарки (Италия) и Даниил Степанов – Михай Маринеску (Румыния) и Александр Овчаренко (Украина, 4) – ТВА
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Кадзуки Нишиваки (Япония, 6) – Арсений Миронов (Украина) – 6:0, 6:0
Женщины
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анастасия Некулэ (Румыния) – Ярослава Срибная (Украина) – ТВА
- Арина Якушева (Украина) – Наз Кайнак (Турция) – ТВА
- Джейми Коллинсон (Австралия) – Элен Граб (Украина) – ТВА
- Серафима Васильева (Украина) – Ойку Сахбаз (Украина) – w/o
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Ева Галиевская (Украина, 6) – Хонока Учияма (Япония) или Алиса Аксиянова – ТВА
- Серафима Васильева (Украина) – Сабина Шайдуллина или Эма Гарайда (Чехия, 14) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Асылжан Арыстанбекова (Казахстан) и Ингкар Дюсебай (Казахстан) – Сара Балан (Румыния) и Ева Галиевская (Украина) – ТВА
- Нанари Кацуми (Румыния) и Хонока Учияма (Япония) – Элен Граб (Украина) и Арина Якушева (Украина) – ТВА
