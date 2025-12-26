Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков

Эту историю стоит рассказывать именно сейчас, в разгар Рождественских праздников. И пускай она не отличается большим количеством светлых и приятных моментов, однако в ней есть немало поучительного и, на самом деле, крайне житейского – того самого, что так необходимо всем нам, а особенно – молодежи…

21 февраля 1996 года в английской Премьер-лиге в возрасте 17 лет 4 месяцев и 3 дней в стане Эвертона дебютировал уроженец Ливерпуля и тот, кого с ранних лет называли не иначе как новым Робби Фаулером, – Майкл Бранч. Тогдашний коуч «ирисок» Джо Ройл бросил юного таланта в бой на 73-й минуте гостевого матча против Манчестер Юнайтед, заменив Тони Гранта. К тому моменту счет был уже 1:0 в пользу манкунианцев, которые в целом без особых проблем довели тот поединок до победы – 2:0. Любопытно, что у МЮ в той игре также состоялась только одна замена, когда на поле вместо Ли Шарпа на 84-й минуте вышел молодой Дэвид Бекхэм. Но как же по-разному сложились дальнейшие карьеры Бранча и Бекхэма…

На юношеском уровне центрфорвард Бранч был действительно очень хорош, благодаря чему многие эксперты и начали сравнивать его с Фаулером, демонстрировавшим в те годы невероятный прогресс в играх за Ливерпуль. В сезоне-1996/97 Майклу даже удалось застолбить за собой статус основного футболиста в первой команде, благодаря чему он принял участие в 25 поединках АПЛ, наиграв в общей сложности 1317 минут. Однако голевые показатели Бранча болельщиков и руководство клуба не радовали – всего 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Бранч (в центре)

Впрочем, списывать со счетов перспективного и молодого нападающего «ириски» не спешили. Клуб принял решение отправить Бранча поиграть в аренду в клуб уровнем попроще. Сегодня это, вероятно, звучит несколько нелепо, но в то время таким клубом оказался Манчестер Сити, выступавший в сезоне-1998/99 аж во Втором дивизионе – третьей по силе лиге профессионального английского футбола. Казалось бы, уж на таком-то уровне Бранч точно заявит о себе, после чего сможет получить шанс вернуться в основу Эвертона, но… За «горожан» Майкл отыграл лишь чуть больше месяца, не впечатлив абсолютно – 4 матча, без голов.

Возвращение в Эвертон позволило Бранчу провести еще 6 матчей в АПЛ, которые оказались для Майкла последними, если мы ведем речь о турнире столь высокого уровня. Далее центрфорварда списали окончательно. После неудачной аренды в Бирмингем Бранч оказался в Вулверхэмптоне, который, в конце концов, и согласился выкупить его контракт у «ирисок» менее чем за полмиллиона фунтов. В дальнейшем нападающий, которому прочили слава Робби Фаулера и называли главной жемчужиной академии Эвертона тех лет, выступал исключительно за команды низших дивизионов – Рединг, Халл Сити, Брэдфорд, Честер Сити, Галифакс Таун и Берско.

В стане последних Бранч выступал уже фактически на уровне любителей. Это был восьмой по уровню дивизион английского футбола, пристально следить за которым получается, пожалуй, только у не таких уж и многочисленных поклонников команд, выступающих на этом уровне. Карьера центрфорварда, которому прочили невероятные вершины и успехи, фактически завершилась в 2010 году, когда Бранчу было лишь 32. Казалось бы, определенный драматизм в этом присутствует, однако не такой уж и серьезный, учитывая количество молодых талантов, которым раздают авансы в юном возрасте, и которые с годами не оказываются способными их оправдать.

Вот и для Бранча в футболе все закончилось не так как он мечтал, однако в целом и без каких-то фатальных проблем. Последние начались в жизни Майкла вскоре после того, как он перестал выходить на зеленый газон регулярно и вести ежедневный тренировочный процесс.

Оказавшись де-факто на обочине прежней жизни, Бранч не сумел справиться со своими психологическими и финансовыми проблемами, и начал заниматься наркотиками. Причем не только самостоятельно их принимал, но и стал курьером, пытаясь зарабатывать на чужой горе-зависимости.

История злоключений Бранча завершилась летом 2012 года, когда он был арестован сотрудниками Агентства по борьбе с организованной преступностью. На судебном процессе Майкл признал себя виновным в хранении наркотических средств класса А и класса В с целью их дальнейшего сбыта. Обвинение зиждилось на двух задокументированных фактах: передаче Бранчем 3 килограммов амфетамина другому мужчине на одной из автостоянок Ливерпуля в марте 2012-го и на изъятии у него в июле 2012-го 1 килограмма кокаина по месту постоянного жительства.

В конце 2012 года Бранч был приговорен к тюремному заключению сроком на 7 лет, а его апелляция вскоре оказалась отклоненной, из-за чего экс-футболисту Эвертона пришлось реально оказаться в на тюремной шконке…

«Я помню, как сидел в постели, охваченный ужасом, и думал: «Я не в состоянии это выдержать, я не хочу этого переживать». Меня одолевали мрачные мысли. Затем на следующее утро они открыли двери и все начали ходить туда-сюда. Шум был невероятным. Я подумал: «Мне здесь не место». Но, очевидно, я был там…» – вспоминал впоследствии Бранч.

facebook.com/LiverpoolEchoEFC. Майкл Бранч

Кто знает, чем бы закончились суровые будни Бранча в той тюремной камере, если бы не счастливый случай и его прежняя карьера в футболе. Спустя всего несколько дней пребывания Майкла в тюрьме, его заприметил один из охранников этого заведения. Оказалось, что с этим мужчиной Бранч ранее играл в юношеской команде Эвертона, и эта встреча позволила «последователю Фаулера» окончательно отбросить самые мрачные мысли, которые могли бы довести его до очень плохого конца…

Надзиратель замолвил за Бранча словечко перед руководством тюрьмы, благодаря чему Майкла перевели в другое крыло, где отбывали наказание люди, совершившие менее опасные преступления, нежели те, с кем изначально оказался в одной камере экс-форвард Эвертона.

«Сначала меня отправили туда из-за упаднического настроения. У меня были очень мрачные мысли, когда я только попал в тюрьму: стыд, вина и все остальное меня сильно угнетало. Мое настроение было крайне подавленным, и один из тюремных надзирателей это заметил. Он помог мне…», – признается Бранч.

Майкл начал посещать встречи с психологом, благодаря чему сумел лучше разобраться в себе, а спустя три года был освобожден досрочно за образцовое поведение. Сам Бранч признавался, что в тот момент он окончательно понял, что столкнулся с «синдромом самозванца», который сперва породил в нем неуверенность в себе, а после привел к провалу в карьере и тому, что он связался с плохими людьми и оказался в бедственном положении с точки зрения финансов. Все это и привело Бранча к наркотикам…

Кому-то может показаться удивительным, но Майклу Бранчу помог довольно простой совет от психолога. Специалист рекомендовал экс-футболисту заняться регулярными физическими управлениями – например, бегом. И это сработало! Вот уже десять лет, как у экс-форварда Эвертона нет проблем с наркотиками и нарушением закона, а под Рождество-2025 Майкл затеял публичный челлендж. Он разработал своего рода адвент-календарь: с 1 по 24 декабря. Его суть состояла в том, что каждый день Бранч пробегал на один километр больше, чем до этого. Стартовав с одного километра, накануне Рождества Майкл завершил челлендж забегом на 24 километра, после чего отчитался об успешном завершении задуманного в Instagram.

«Это стало для меня испытанием, но мне понравилось. Не поймите меня неправильно, бывали моменты, когда я думал: «Не хочу, мне лень куда-то вставать в такую рань и бежать», но когда пробегаешь первые пару километров, ты получаешь неимоверный заряд бодрости и потом чувствуешь себя прекрасно целый день», – сообщил Бранч.

По признаниями Майкла, он абсолютно отпустил свою историю с Эвертоном. Бранч принял то, как сложилась его карьера. В конце концов, он провел 44 матча за «ирисок», 40 из которых – на уровне английской Премьер-лиги. И пускай добиться большего у нападающего не удалось, но и этот результат является немалым достижением в мире профессионального футбола.

Сейчас Майкл Бранч активно сотрудничает с благотворительной организацией James' Place, которая помогает мужчинам с суицидальными наклонностями обрести веру в себя и отступить от «пропасти». Сам Бранч прекрасно знаком с тем, что такое «стоять на краю», а потому действительно может быть полезным в этом вопросе и являться хорошим примером для тех, кто однажды всерьез оступился.

В конце концов, футбол – это не только то, что мы видим на зеленых газонах. Это еще и про судьбы людей, которые когда-то были кумирами, но не сумев соответствовать установленным стандартам, оказались на самом дне. И достойно вернуться оттуда – это тоже своего рода победа. Возможно, даже более важная, чем выигрыш какого-то значительного спортивного трофея…