Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру

Украинский нападающий Артем Довбик на пороге перехода в Премьер-лигу.

Украинский форвард не входит в планы «Ромы» и уже ищет новый клуб в зимнее трансферное окно. Главным направлением для игрока становится Англия, где ценят его физические данные и способность держать центрфорварда. По информации СМИ, интерес к Довбику проявляют «Эвертон», «Сандерленд» и «Вест Хэм».

В «Роме» готовы рассматривать как аренду, так и продажу за небольшую сумму, чтобы освободить зарплатный фонд. Украинский нападающий стремится к стабильной игровой практике и надеется восстановить форму после неудачного итальянского этапа.