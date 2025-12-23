Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик находится в поле зрения нескольких клубов из Англии и Саудовской Аравии, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По его словам, интерес к форварду со стороны «Вест Хэма» возник еще во время выступлений Довбика за «Жирону». Тогда он выбрал «Рому», где его хотел видеть тренер Даниэле Де Росси.

Кроме «Вест Хэма», за Довбиком следят «Сандерленд» и несколько клубов Саудовской Аравии. Футболист пока готов оставаться в «Роме», если получит достаточно игровой практики, но рассмотрит вариант перехода при необходимости.