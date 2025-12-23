Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Англия
23 декабря 2025, 23:42 |
1730
0

Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать

Артем, кроме клубов АПЛ, имеет возможность переехать в Саудовскую Аравию

23 декабря 2025, 23:42 |
1730
0
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик находится в поле зрения нескольких клубов из Англии и Саудовской Аравии, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По его словам, интерес к форварду со стороны «Вест Хэма» возник еще во время выступлений Довбика за «Жирону». Тогда он выбрал «Рому», где его хотел видеть тренер Даниэле Де Росси.

Кроме «Вест Хэма», за Довбиком следят «Сандерленд» и несколько клубов Саудовской Аравии. Футболист пока готов оставаться в «Роме», если получит достаточно игровой практики, но рассмотрит вариант перехода при необходимости.

По теме:
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Турецкий гранд может подписать футболиста сборной Украины за 12 млн евро
Один из лучших клубов мира может сенсационно подписать Депая
Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Рома Рим Сандерленд Вест Хэм чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23 декабря 2025, 07:00 17
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены

Оба стали православными христианами

Нигерия – Танзания – 2:1. Победный удар Лукмана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23 декабря 2025, 22:23 0
Нигерия – Танзания – 2:1. Победный удар Лукмана. Видео голов и обзор матча
Нигерия – Танзания – 2:1. Победный удар Лукмана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Футбол | 23.12.2025, 18:36
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.12.2025, 09:17
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 22.12.2025, 23:36
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 5
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем