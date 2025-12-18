Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер за любые деньги мира. Довбик может покинуть Рому
18 декабря 2025, 02:02 |
214
0

Римляне больше всего хотят купить Зиркзе

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» активно работает над усилением атаки в зимнее трансферное окно, и эти планы могут негативно повлиять на позиции Артема Довбика. Об этом сообщил итальянский журналист Уго Трани.

По словам Трани, главной целью клуба остается форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, которого в Риме стремятся подписать до конца года. Этот трансфер клуб готов осуществить за любые деньги мира.

В случае успешного трансфера украинский нападающий может покинуть команду – «Рома» рассматривает вариант аренды Довбика, после чего клуб не исключает подписания еще одного форварда.

В сезоне 2025/26 Довбик провел 14 матчей за «волков», отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Джошуа Зиркзе трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олийченко Источник
