Трансфер за любые деньги мира. Довбик может покинуть Рому

Римская «Рома» активно работает над усилением атаки в зимнее трансферное окно, и эти планы могут негативно повлиять на позиции Артема Довбика. Об этом сообщил итальянский журналист Уго Трани.



По словам Трани, главной целью клуба остается форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, которого в Риме стремятся подписать до конца года. Этот трансфер клуб готов осуществить за любые деньги мира.



В случае успешного трансфера украинский нападающий может покинуть команду – «Рома» рассматривает вариант аренды Довбика, после чего клуб не исключает подписания еще одного форварда.



В сезоне 2025/26 Довбик провел 14 матчей за «волков», отличившись двумя голами и двумя ассистами.