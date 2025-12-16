Будет играть с другим украинцем. Рома хочет обменять Довбика в клуб АПЛ

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в английском «Эвертоне», сообщил журналист Маттео Моретто на YouTube-канале своего коллеги Фабрицио Романо.

По информации источника, римский клуб интересуется не только нападающим «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. Также «Рома» рассматривает возможность обмена Довбика на форварда «Эвертона» Бету.

Журналист отмечает, что потенциальная сделка между римским и ливерпульским клубами будет касаться аренды украинца и нападающего из Гвинеи-Бисау. Этот обмен вполне может состояться, учитывая, что оба клуба принадлежат The Friedkin Group. Если сделка будет достигнута, Артем станет одноклубником другого украинца – Виталия Миколенко.

Ранее Довбику сообщили неприятные новости в Италии.