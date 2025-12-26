Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Англия
26 декабря 2025, 18:23 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:26
108
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

26 декабря в 22:00 пройдет поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Коллаж Sport.ua

26 грудня о 22:00 відбудеться поєдинок 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Юнайтед та Ньюкасл зустрінуться у Boing Day на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коучи команд Рубен Аморім та Едді Хау збираються виграти матч та піднятися у турнірній таблиці.

Ман Юнайтед займає 7 місце (26 очок), Ньюкасл знаходиться на 11-й позиції (23 бали).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.51 для Ман Юнайтед и 2.63 для Ньюкасла. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Boxing Day Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Эдди Хау
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
