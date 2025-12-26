26 грудня о 22:00 відбудеться поєдинок 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Юнайтед та Ньюкасл зустрінуться у Boing Day на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.

Коучи команд Рубен Аморім та Едді Хау збираються виграти матч та піднятися у турнірній таблиці.

Ман Юнайтед займає 7 місце (26 очок), Ньюкасл знаходиться на 11-й позиції (23 бали).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

