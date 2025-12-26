БЕЛИК: «Есть исполнители, которые скоро смогут конкурировать с бразильцами»

На зимний перерыв юношеская команда «Шахтера» ушла лидером Национальной лиги U-19. Наставник «горняков» Алексей Белик подвел итог первой части сезона и рассказал о планах подготовки команды.

– Как оцениваете результаты в первой половине сезона?

– Результат оцениваю в целом положительно, ведь мы – команда, которая занимает первую строчку и имеет небольшой гандикап над преследователями, и этот факт не может не радовать. Также стоит отметить, что по сравнению с предыдущими сезонами мы меньше используем футболистов выпускного года, то есть 2006 года рождения. В настоящее время трое из них регулярно получают игровую практику: Цуканов, Сметана и Бундаш. В состав также входят Ломага и Трифаненко, впрочем, у них меньше игровых минут. Сейчас баланс состава смещен в сторону молодежи, в частности, на футболистов 2007-2008 годов рождения. Иногда играем против оппонентов, привлекающих исполнителей выпускного года, интегрированных в тренировочный процесс первой команды и взрослого профессионального футбола, что, безусловно, ускоряет их прогресс. Это радует меня как наставника, потому что имеем возможность соревноваться с соперниками, кое-где превосходящими нас физически. В таких матчах полагаемся на собственные сильные стороны, а именно технику и мышление, и в большинстве случаев побеждаем, что отражает наше турнирное положение.

– Традиционно в летнее межсезонье состав юношеской команды претерпевает изменения: на место более опытных игроков приходят младшие. Кто продемонстрировал наибольший прогресс в первом круге?

– В принципе, уверен, все прогрессировали – как командно, так и индивидуально. Не хочу кого-то выделять, потому что юношеский футбол очень динамичный и нестабильный. Ребята, пришедшие к нам из «Шахтера» U-17, находятся в процессе формирования профессиональной личности, и в этот период многие факторы влияют на развитие молодежи. Речь идет о родителях, девушках, агентах и ​​ближайшем окружении, поэтому юношеский футбол очень нестабильный. Не буду выделять никого, ведь бывает, что футболист два-три матча играет на высоком уровне, а впоследствии ему мешает что-то из перечисленного, и эстафету перехватывает другой исполнитель. Лучше всего о прогрессе свидетельствует вызов в расположение сборных Украины разных возрастных категорий. У нас много футболистов, которые получают приглашение в лагеря юношеской и молодежной сборных Украины, хотя раньше таких вызовов было меньше, и именно этот факт лучше подтверждает прогресс.

– «Шахтер» U-19 является самым результативным в первой части соревнований, и известно, что вы уделяете большое внимание атаке. Как оцените работу в нападении и обороне?

– Мы действительно команда, которая забила больше голов, хотя и пропускаем из-за ошибок, впрочем это скорее побочный эффект нашего атакующего стиля. В каждом поединке стараемся найти баланс, однако, выходя на поле, всегда стараемся забивать и никогда не действуем с мыслью в отдельном матче сыграть на ноль. Должна быть команда, которая атакующими действиями будет перекрывать ошибки в обороне, но это не означает, что мы не уделяем внимания защите. На самом деле, много работаем над этим компонентом, в то же время хотим привлекать болельщиков благодаря атакующему футболу. Как тренер, общаясь со многими специалистами, понимаю, что многие из них резонно замечают: очень трудно воспитать игроков для первой команды, когда ты пропагандируешь атакующий футбол, ведь в основе украинским футболистам непросто конкурировать с бразильцами. Однако мы не отступим от этого пути, потому что, убежден, есть атакующие исполнители, которые уже в ближайшее время смогут достойно конкурировать с бразильскими игроками в линии нападения. Как тренер вместе со штабом буду делать все возможное, чтобы эта конкуренция была качественной и результативной для всего украинского футбола.

– Какие главные вызовы предстали перед «горняками» в течение первой половины сезона?

– Когда футболисты пополняют состав, за исключением, условно говоря, Канте, это исполнители младших академических групп. Вызов состоит в том, что всегда есть соблазн больше работать с мячом в техническом или тактическом аспекте, ведь все любят красивые атаки, передачи и голы, и наступает момент, когда игрок должен быть физически развит, поскольку именно в этом возрасте формируется физическая готовность. Понимаем, что все разные: кто раньше взрослеет, кто выше, кто имеет более развитые мышцы, поэтому возникает задача найти индивидуальный подход к каждому. Поэтому тренировочный процесс строится так, чтобы сочетать техническую и тактическую работу с физическими нагрузками и развитием мышечной массы. Это очень специфическая, но очень важная работа в молодом возрасте. Помню случаи, когда присоединявшиеся к нам младшие футболисты сначала не могли справиться с определенными нагрузками, а сейчас демонстрируют значительный прогресс, что заметно влияет на их действия во время игры.

– Какой поединок с начала сезона можно назвать эталонным, а какой разочаровал?

– Начну с разочарования. Не могу сказать, что были матчи, которые меня расстроили ввиду игры, однако был первый тайм в поединке с «Кудровкой» U-19, после которого мы уступали 0:1. Команда тогда вышла на поле расслабленной и почему-то считала, что соперник просто так подарит очки. Игра во всех компонентах была на очень низком уровне, но во второй половине удалось поправить ситуацию. Также упоминается второй тайм в матче с «Рухом» U-19, когда до перерыва мы вели 3:0 и полностью обыгрывали оппонента. В перерыве мы договаривались, что не будем останавливаться, несмотря на фактор судейства, который приходилось учитывать. В то же время, нужно отдать должное сопернику, который в непростой ситуации продемонстрировал характер и сократил счет до 3:2. Это фактически единственные таймы, когда сыграли ниже своих возможностей, и больше разочаровавших поединков нет. Что касается эталонных матчей, то таких было немало. Мы с большим счетом побеждали сильные команды, например «Кривбасс» U-19, «Оболонь» U-19, «Верес» U-19. Если же говорить о первой части сезона, то особенно запомнился опыт выступления на международном турнире Memorial Mladen Ramljak 2025 и матче с ПСЖ U-19, даже несмотря на то, что по итогам турнира мы заняли последнее место. Это была встреча не со спортивной школой или филиалом, а с реальным ПСЖ U-19, где в составе играли футболисты, уже дебютировавшие за первую команду в чемпионате Франции. Это самый лучший поединок по качеству игры, в котором мы победили 4:0. Даже сложно припомнить какие-то отрицательные моменты, ведь мы полностью переиграли соперника и могли забивать еще больше. Подобных матчей было достаточно и во внутреннем чемпионате.

– Расскажите о планах на зимнее межсезонье.

– Команда будет отдыхать до 10 января, и за это время у каждого игрока будет индивидуальная программа задач от тренера по физической подготовке, чтобы подойти к тяжелой работе во время сборов в надлежащей форме. Если раньше сразу после отпуска мы выезжали на учебно-тренировочное собрание в Турцию, то на этот раз приступим к подготовке в Счастливом, где будем работать над физическими аспектами. После этого 23 января отправимся в Турцию. Предварительно планируем провести шесть контрольных матчей, и надеюсь, удастся сыграть еще больше, если договоримся. В конце февраля вернемся в Украину и продолжим подготовку к чемпионату.

– Чего пожелаете команде и болельщикам в новом году?

– Команде пожелаю, чтобы все вернулись психологически и физически восстановленными, ведь впереди тяжелая работа на сборах. Период подготовки во время сборов всегда сложный, особенно для молодых футболистов, поэтому хочу, чтобы все вернулись в хорошем настроении и с положительными эмоциями. Главное, чтобы не было травмированных, потому что знаю, что во время отпуска футболисты участвуют в различных подвижных играх, и я не могу их в этом ограничивать, однако, необходимо быть ответственными. Хочу, чтобы команда в полном составе вернулась и продолжила то, что начала в первой части сезона, а именно прогрессировала и достигала поставленных целей. Что касается болельщиков, то желаю им, прежде всего, здоровья, мира и чтобы они получали только положительные эмоции от нашей игры. Будем прилагать значительные усилия для этого, и могу заверить, что за команду не будет стыдно. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас на каждом матче и, несмотря на то, где мы играем, всегда присутствуют на трибунах, даже если их немного. Пусть их энтузиазм не уменьшается, потому что именно они придают дополнительную мотивацию и вдохновение, чтобы «Шахтер» U-19 прогрессировал и достигал поставленных целей.