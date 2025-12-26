Франция26 декабря 2025, 16:45 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:16
Собрал все награды. Одноклубник Забарного стал спортсменом года во Франции
Очередной трофей Дембеле
Спортсменом 2025 года во Франции стал вингер ПСЖ и национальной команды Усман Дембеле.
Футболист по итогам голосования опередил известного пловца Леона Маршана и представителя парусного спорта Чарли Далена.
Нынешний год получился невероятным для Дембеле. Усман выиграл Лигу чемпионов, а также получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком года ФИФА.
Лучшей спортсменкой года во Франции стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.
