Собрал все награды. Одноклубник Забарного стал спортсменом года во Франции

Франция
26 декабря 2025, 16:45 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:16
Очередной трофей Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Спортсменом 2025 года во Франции стал вингер ПСЖ и национальной команды Усман Дембеле.

Футболист по итогам голосования опередил известного пловца Леона Маршана и представителя парусного спорта Чарли Далена.

Нынешний год получился невероятным для Дембеле. Усман выиграл Лигу чемпионов, а также получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком года ФИФА.

Лучшей спортсменкой года во Франции стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.

