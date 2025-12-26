Собрал все награды. Одноклубник Забарного стал спортсменом года во Франции

Спортсменом 2025 года во Франции стал вингер ПСЖ и национальной команды Усман Дембеле.

Футболист по итогам голосования опередил известного пловца Леона Маршана и представителя парусного спорта Чарли Далена.

Нынешний год получился невероятным для Дембеле. Усман выиграл Лигу чемпионов, а также получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком года ФИФА.

Лучшей спортсменкой года во Франции стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.