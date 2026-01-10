ОФИЦИАЛЬНО. Двукратный чемпион Англии расторг контракт с румынским ЧФР

Румынский «ЧФР Клуж» официально объявил о завершении сотрудничества с 31-летним экс-центрбеком сборной Франции Куртом Зума.

Сообщается, что контракт с футболистом был расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.

В «ЧФР Клуж» Зума перешел лишь в начале сентября минувшего года на правах свободного агента. За румынскую команду француз сыграл всего 4 официальных матча.

Напомним, Курт Зума добивался значительных высот в профессиональном футболе, выигрывая в частности Лигу чемпионов с «Челси», а также становясь с этой командой двукратным чемпионом Англии.