ОФИЦИАЛЬНО. Двукратный чемпион Англии расторг контракт с румынским ЧФР
Курт Зума провел в стане «железнодорожников» менее полугода
Румынский «ЧФР Клуж» официально объявил о завершении сотрудничества с 31-летним экс-центрбеком сборной Франции Куртом Зума.
Сообщается, что контракт с футболистом был расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.
В «ЧФР Клуж» Зума перешел лишь в начале сентября минувшего года на правах свободного агента. За румынскую команду француз сыграл всего 4 официальных матча.
Напомним, Курт Зума добивался значительных высот в профессиональном футболе, выигрывая в частности Лигу чемпионов с «Челси», а также становясь с этой командой двукратным чемпионом Англии.
