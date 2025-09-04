ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции перебрался в Румынию

30-летний французский защитник Курт Зума на правах свободного агента перешел в румынский клуб «ЧФР Клуж».

По информации известного портала Transfermarkt, футболист подписал контракт на два сезона.

В течение последних четырех лет Курт находился на контракте с английским клубом «Вест Хэм», выступающим в Английской Премьер-лиге. Всего за «молотобойцев» Зума сыграл 103 матча, в которых отметился шестью голами и одной голевой передачей.

Однако перед стартом сезона 2024/25 «Вест Хэм» отдал Курта в аренду на год в клуб «Аль-Оруба» из Саудовской Аравии – 20 матчей и забитый мяч.

К тому же, ранее Зума вызывался в ряды сборной Франции. В футболке национальной команды Курт провел 11 матчей и оформил один гол.