  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции перебрался в Румынию
Румыния
04 сентября 2025, 10:35
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции перебрался в Румынию

Курт Зума будет выступать за «ЧФР Клуж»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции перебрался в Румынию
ФК ЧФР Клуж. Курт Зума

30-летний французский защитник Курт Зума на правах свободного агента перешел в румынский клуб «ЧФР Клуж».

По информации известного портала Transfermarkt, футболист подписал контракт на два сезона.

В течение последних четырех лет Курт находился на контракте с английским клубом «Вест Хэм», выступающим в Английской Премьер-лиге. Всего за «молотобойцев» Зума сыграл 103 матча, в которых отметился шестью голами и одной голевой передачей.

Однако перед стартом сезона 2024/25 «Вест Хэм» отдал Курта в аренду на год в клуб «Аль-Оруба» из Саудовской Аравии – 20 матчей и забитый мяч.

К тому же, ранее Зума вызывался в ряды сборной Франции. В футболке национальной команды Курт провел 11 матчей и оформил один гол.

Андрей Витренко
Кінґ_ЮА
Міг би і далі грати в АПЛ, якби на дурну голову, за грошима не пігнався в СА.
