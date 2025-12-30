Стало известно, состоится ли трансфер Миколенко в турецкий гранд

26-летний левый защитник Эвертона Виталий Миколенко не будет переходить в турецкий Галатасарай.

Как стало известно Sport.ua, контакты между клубами касательно трансфера Виталия действительно были, однако «львы» отказались платить «ирискам» запрашиваемую сумму.

Точную цену контракта Миколенко по мнению руководства Эвертона узнать не удалось, однако по версии Transfermarkt она составляет 25 миллионов евро.

Миколенко выступает в составе Эвертона с начала 2022 года. Его контракт с ливерпульской командой рассчитан до лета 2026.

В сезоне АПЛ 2025/26 Виталий провел 15 матчей, без голевых действий. На его счету четыре желтые карточки.