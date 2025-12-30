Стало известно, состоится ли трансфер Миколенко в турецкий гранд

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
30 декабря 2025, 13:52 |
Галатасарай не готов платить за Виталия ту сумму, которую хочет Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26-летний левый защитник Эвертона Виталий Миколенко не будет переходить в турецкий Галатасарай.

Как стало известно Sport.ua, контакты между клубами касательно трансфера Виталия действительно были, однако «львы» отказались платить «ирискам» запрашиваемую сумму.

Точную цену контракта Миколенко по мнению руководства Эвертона узнать не удалось, однако по версии Transfermarkt она составляет 25 миллионов евро.

Миколенко выступает в составе Эвертона с начала 2022 года. Его контракт с ливерпульской командой рассчитан до лета 2026.

В сезоне АПЛ 2025/26 Виталий провел 15 матчей, без голевых действий. На его счету четыре желтые карточки.

Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
