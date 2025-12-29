Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает Twitter-паблик Mekteb-i Gala.

По информации источника, клуб из Стамбула официально начал переговоры о трансфере воспитанника киевского «Динамо». Сам Миколенко уже дал согласие на переход в «Галатасарай» и попросил «Эвертон» посодействовать сделке.

Отмечается, что переговоры ведутся в двух направлениях: об обмене украинца на защитника турецкого клуба Исмаила Якобса или же его полноценном трансфере.