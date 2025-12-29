Англия29 декабря 2025, 18:33 |
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Украинский защитник готов перейти в Галатасарай
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает Twitter-паблик Mekteb-i Gala.
По информации источника, клуб из Стамбула официально начал переговоры о трансфере воспитанника киевского «Динамо». Сам Миколенко уже дал согласие на переход в «Галатасарай» и попросил «Эвертон» посодействовать сделке.
Отмечается, что переговоры ведутся в двух направлениях: об обмене украинца на защитника турецкого клуба Исмаила Якобса или же его полноценном трансфере.
2. Інтерв'ю з Миколенком про перехід кудись ніде нема.
3. Може це неправда або брехня.
поржати.
Бо якщо в заголовку "титулований клуб хоче українця" , то там
буде якесь Галатасарай чи Динамо Загреб.
А коли якийсь "багатократний чемпіон країни" то там чемпіон Албанії чи
Казахстану.
А коли "фіналіст єврокубків", то - Мухосранськ з Іспанії, який в сегунді
і в 1957 році був у фіналі кубка Інтертото.
Це таке позорище, що мені соромно за кожного працівника сайту.
Таке враження що в них там конкурс і їм доплачують премію за "Найбільш
маразматичний заголовок дня".
Це така неповага для читачів.