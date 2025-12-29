Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб

Украинский защитник готов перейти в Галатасарай

Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает Twitter-паблик Mekteb-i Gala.

По информации источника, клуб из Стамбула официально начал переговоры о трансфере воспитанника киевского «Динамо». Сам Миколенко уже дал согласие на переход в «Галатасарай» и попросил «Эвертон» посодействовать сделке.

Отмечается, что переговоры ведутся в двух направлениях: об обмене украинца на защитника турецкого клуба Исмаила Якобса или же его полноценном трансфере.

По теме:
Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Будущее украинца уже определено. Рома установила цену на Довбика
Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова
Виталий Миколенко Галатасарай чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые



Burevestnik
1. Джерело засекречене.
2. Інтерв'ю з Миколенком про перехід кудись ніде нема.
3. Може це неправда або брехня.
Ответить
+4
anacreon
Я вже не можу з цих маразматичних заголовків. Захожу інколи чисто
поржати. 
Бо якщо в заголовку "титулований клуб хоче українця" , то там
буде якесь Галатасарай чи Динамо Загреб. 
А коли якийсь "багатократний чемпіон країни" то там чемпіон Албанії чи
Казахстану. 
А коли "фіналіст єврокубків", то - Мухосранськ з Іспанії, який в сегунді
і в 1957 році був у фіналі кубка Інтертото. 
Це таке позорище, що мені соромно за кожного працівника сайту.
Таке враження що в них там конкурс і їм доплачують премію за "Найбільш
маразматичний заголовок дня".
Це така неповага для читачів.
Ответить
+3
u6464u
уті, уті, придумайте щось цікавіше.))))
Ответить
+3
Mac_Gyver
У Евертоні склалася дуже конкурентна лінія захисту. Пікфорд-Тарковські-Миколенко-´Кін. Останні роки за пропущеними голами вони завжди були у топ-5 команд АПЛ. Щось там міняти було б самогубством для клуба. Нехай атаку краще підсилюють. Звідки вже продали Рішарлісона, Гордона etc.
Ответить
+2
GloryUkraine
Черговий фейк.
Ответить
+2
Перець
Як краще для сім'ї
Ответить
+2
andruha40
Ну там і буде кінець карєри
Ответить
+1
Ostrov Khortitsa
турецкий чемп после АПЛ - это утопия
Ответить
0
Эгоист
Пафосно☝️
Ответить
0
Mark879415
Логічне рішення. Ніж в безпросвітному аутсайдері на туманному альбіоні, краще у теплому Стамбулі в завсегдатаї ЛЧ!
Ответить
0
New Zealander
Ну Галатасарай дійсно краще ніж Евертон і на це є багато причин. 1) команда грає в ЛЧ та ще й добре грає. Вже 9 очок має. 2) За команду грають такі зірки до яких Миколенку далеко, чого лише вартує Осімхен. 3) Шикарна турецька погода, природа, море. 4) зарплата також буде вищою, але я не думаю що це ключовий фактор для Миколенка
Ответить
-4
Популярные новости
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 3
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
