30 декабря на Стад Принс Мули Абдалла пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Танзании и Туниса. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Танзания

Команда никогда не котировалась особенно высоко даже на континентальном уровне - скорее наоборот, чаще расценивалась как аутсайдер, лишенный заметных звезд. Хотя летом на Чемпионате Африканских Наций футболисты удивили, начав с трех побед кряду. Но потом у них в соперниках в первом же раунде плей-офф был Марокко, и фаворит без проблем победил. А в отборе на чемпионат мира было только три победы и десять очков в восьми поединках и, соответственно, третье место.

На КАН сборная начинала матчем с Нигерией. И, пропустив первой, сравнивала счет, в начале второго тайма. Но потом пропустила еще раз и проиграла. С Угандой получилось даже забить первыми. Вот только и там был гол в ответ и только ничья в итоге.

Тунис

Сборная даже в этом году оставила довольно противоречивое впечатление. Она вообще не сыграла на Чемпионате континента в августе, а в этом месяце, на Арабском кубке, начинала только с поражения Сирии и ничьей против Палестины, так что, даже обыграв напоследок Катар 3-0, футболисты все равно не прошли в плей-офф. С другой стороны, наконец-то в квалификации на мундиаль получилось выиграть свою группу, и как: девять побед и всего одна ничья!

С успеха начали подопечные Трабелси и на Кубке, с Угандой. Сначала был быстрый гол Схири, потом отметился дублем Ашури, и в итоге соперник избежал разгрома только за счет типичного мяча престижа на 90+ минуте. С куда более сильными нигерийцами, наоборот, лишь пропустив трижды, в последние пол часа ожили. Но камбэк не получился: уступили 2:3.

Статистика личных встреч

Осенью 2020-го сборные играли в отборе на КАН. Тогда тунисцы после минимальной победы дома ограничились ничьей на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что гости просто обязаны только побеждать, чтобы не рисковать не выйти в плей-офф. Ставим тут на тунисцев с форой -1 гол (коэффициент - 1,77).