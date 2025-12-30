Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Танзания
30.12.2025 18:00 – FT 1 : 1
Тунис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 22:11 | Обновлено 30 декабря 2025, 22:27
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе C.

В другом матч Танзания и Тунис сыграли вничью (1:1).

Этот результат устроил обе сборные, Тунис (4) и Танзания (2) вышли в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа C. 3-й тур, 30 декабря 2025. Рабат (Марокко)

18:00. Танзания – Тунис – 1:1

Голы: Фейсал Салум, 48 – Исмаэль Гарби, 43 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Feisal Salum (Танзания).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Исмаэль Гарби (Тунис).
сборная Туниса по футболу видео голов и обзор сборная Танзании по футболу Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
