Танзания – Тунис – 1:1. Ничья, которая устроила всех. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.
В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе C.
В другом матч Танзания и Тунис сыграли вничью (1:1).
Этот результат устроил обе сборные, Тунис (4) и Танзания (2) вышли в 1/8 финала.
Кубок африканских наций
Группа C. 3-й тур, 30 декабря 2025. Рабат (Марокко)
18:00. Танзания – Тунис – 1:1
Голы: Фейсал Салум, 48 – Исмаэль Гарби, 43 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Feisal Salum (Танзания).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Исмаэль Гарби (Тунис).
