30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе C.

В другом матч Танзания и Тунис сыграли вничью (1:1).

Этот результат устроил обе сборные, Тунис (4) и Танзания (2) вышли в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа C. 3-й тур, 30 декабря 2025. Рабат (Марокко)

18:00. Танзания – Тунис – 1:1

Голы: Фейсал Салум, 48 – Исмаэль Гарби, 43 (пен)

Видео голов и обзор матча