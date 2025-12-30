Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Танзания – Тунис, Уганда – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Танзания
30.12.2025 18:00 - : -
Тунис
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 15:47 | Обновлено 30 декабря 2025, 15:49
Танзания – Тунис, Уганда – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 декабря в 18:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций

Танзания – Тунис, Уганда – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Туниса

30 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

30 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе C:

  • 18:00. Танзания – Тунис
  • 18:00. Уганда – Нигерия

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы C

Нигерия (6 очков) досрочно вышла в плей-офф, далее идут: Тунис (3), Танзания и Уганда (1).

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

18:00. Танзания – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18:00. Уганда – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Танзания – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Ботсвана – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
