Танзания – Тунис, Уганда – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 декабря в 18:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций
30 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
30 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе C:
- 18:00. Танзания – Тунис
- 18:00. Уганда – Нигерия
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
КАН-2025. Турнирная таблица группы C
Нигерия (6 очков) досрочно вышла в плей-офф, далее идут: Тунис (3), Танзания и Уганда (1).
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
18:00. Танзания – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18:00. Уганда – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авария случилась в Нигерии
Специалист по стандартам Аарон Бриггс покинул английский гранд