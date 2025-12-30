Танзания – Тунис, Уганда – Нигерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

30 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе C:

18:00. Танзания – Тунис

18:00. Уганда – Нигерия

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы C

Нигерия (6 очков) досрочно вышла в плей-офф, далее идут: Тунис (3), Танзания и Уганда (1).

