ВИДЕО. Роналдиньо даже в свои 45 шокирует публику своими скиллами

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо вновь напомнил болельщикам, почему его считают одним из самых ярких игроков в истории футбола.

В соцсетях набирает популярность видео, на котором 45-летний экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии играет в фут-волей на песке. Даже в неформальной обстановке Роналдиньо демонстрирует фирменную технику, легкость движений и идеальный контроль мяча.

Пользователи отмечают, что бразилец находится в отличной форме и получает удовольствие от жизни и футбола. В комментариях ролик называют «чистой магией» и доказательством того, что настоящий талант не знает возраста.

Несмотря на завершение профессиональной карьеры, Роналдиньо по-прежнему вдохновляет миллионы фанатов по всему миру.