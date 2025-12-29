ВИДЕО. Роналдиньо даже в свои 45 шокирует публику своими скиллами
Роналдиньо наслаждается жизнью на пляжных полях
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо вновь напомнил болельщикам, почему его считают одним из самых ярких игроков в истории футбола.
В соцсетях набирает популярность видео, на котором 45-летний экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии играет в фут-волей на песке. Даже в неформальной обстановке Роналдиньо демонстрирует фирменную технику, легкость движений и идеальный контроль мяча.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи отмечают, что бразилец находится в отличной форме и получает удовольствие от жизни и футбола. В комментариях ролик называют «чистой магией» и доказательством того, что настоящий талант не знает возраста.
Несмотря на завершение профессиональной карьеры, Роналдиньо по-прежнему вдохновляет миллионы фанатов по всему миру.
Ronaldinho playing foot-volley at 45 is just ridiculous.— Viralitity (@Viralitity) December 29, 2025
Still pure magic. 🇧🇷✨pic.twitter.com/3Qjfyzhi4t
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер поддержал вратаря
Арсений Батагов получил самый неожиданный вариант покинуть Трабзонспор