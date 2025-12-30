Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Уганда
30.12.2025 18:00 - : -
Нигерия
Кубок африканских наций
Уганда – Нигерия. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок пройдет 30 декабря в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря на Комплекс Спортив де Фес пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Уганды и Нигерии. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Уганда

Команда в последнее время прогрессировала, но это просто означает, что она начала попадать на турниры подобного уровня. Так, летом она была участником Чемпионата Африканских Наций, и, набрав семь очков в четырех турах первого этапа, потом минимально уступила Сенегалу в плей-офф. Да и в своей группе квалификации на мундиаль футболисты были вторыми. Но набрали восемнадцать очков, чего оказалось мало, чтобы сыграть в стыковых поединках.

На нынешнем турнире у подопечных Пола Пюта сразу был сложный соперник, Тунис, что играет по соседству с домом. Там проиграли, причем без шансов, только Омеди, выйдя на замену, забил гол престижа перед самым финальным свистком. С куда более простой Танзанией тоже спаслись только в концовке, на 80-й минуте. Но там добились уже хотя бы ничьей, 1:1.

Нигерия

Сборная явно приезжала на КАН в надежде реабилитироваться, уж очень много было неудач за пол года до этого. Тут и Чемпионат Африканских Наций, где сначала дважды сухо проиграли, и 2:0 с Конго уже ничего не решали. И отбор на мундиаль, когда с трудом оказались вторыми в группе, прошли за счет голов в экстра-тайме первого соперника по стыкам, Габон, но в итоге по пенальти уступили ДР Конго.

Уже на турнире Ивоби стал героем первого поединка - он не забивал сам, но ассистировал и Аджайи в первом тайме, и Лукману во втором, что принесло 2:1 с Танзанией. Потом против тунисцев к 67-й минуте довели до разгромной разницы, 3:0. Но дальше чуть не упустили победу, пропустив дважды.

Статистика личных встреч

Пока что ни разу нигерийцы не выигрывали - была пара побед Уганды и нулевая ничья.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.60 для Уганды и 2.10 для Нигерии.

Букмекерские конторы верят, что номинальные гости могут снова победить, хотя они все решили для себя. Но пока можно применить нейтральную ставку на тотал больше 2,0 забитых голов(коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Уганда
30 декабря 2025 -
18:00
Нигерия
сборная Уганды по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
