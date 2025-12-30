Кубок африканских наций30 декабря 2025, 20:51 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:56
Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
30 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций 2025 по футболу.
Нигерия, которая досрочно вышла в плей-офф, переиграла Уганду (3:1).
У победителей дубль оформил Рафаэль Оньедика, еще один гол забил Пол Онуачу.
Нигерия с 9 очками вышла в 1/8 финала, а Уганда (1 пункт) покидает турнир.
Кубок африканских наций
Группа C. 3-й тур, 30 декабря 2025. Фес (Марокко)
18:00. Уганда – Нигерия – 1:3
Голы: Роджерс, 75 – Онуачу, 28, Оньедика, 62, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Rogers Mato (Уганда).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Оньедика (Нигерия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Оньедика (Нигерия).
57’
Jamal Salim (Уганда) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Нигерия).
