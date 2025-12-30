Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
Уганда
30.12.2025 18:00 – FT 1 : 3
Нигерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 20:51 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:56
74
0

Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

30 декабря 2025, 20:51 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:56
74
0
Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций 2025 по футболу.

Нигерия, которая досрочно вышла в плей-офф, переиграла Уганду (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей дубль оформил Рафаэль Оньедика, еще один гол забил Пол Онуачу.

Нигерия с 9 очками вышла в 1/8 финала, а Уганда (1 пункт) покидает турнир.

Кубок африканских наций

Группа C. 3-й тур, 30 декабря 2025. Фес (Марокко)

18:00. Уганда – Нигерия – 1:3

Голы: Роджерс, 75 – Онуачу, 28, Оньедика, 62, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Rogers Mato (Уганда).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Оньедика (Нигерия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Оньедика (Нигерия).
57’
Jamal Salim (Уганда) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Нигерия).
По теме:
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол поясницей после удара Феликса
Бенин – Сенегал, Ботсвана – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Нигерии по футболу Пол Онуачу сборная Уганды по футболу видео голов и обзор Рафаэль Оньедика Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В зарубежном клубе прокомментировали подписание игрока Шахтера
Футбол | 30 декабря 2025, 20:35 0
В зарубежном клубе прокомментировали подписание игрока Шахтера
В зарубежном клубе прокомментировали подписание игрока Шахтера

Лука Сапуто объяснил аренду Ивана Лосенко

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30 декабря 2025, 07:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30.12.2025, 09:33
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
Футбол | 30.12.2025, 13:55
«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем