Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча

30 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций 2025 по футболу.

Нигерия, которая досрочно вышла в плей-офф, переиграла Уганду (3:1).

У победителей дубль оформил Рафаэль Оньедика, еще один гол забил Пол Онуачу.

Нигерия с 9 очками вышла в 1/8 финала, а Уганда (1 пункт) покидает турнир.

Кубок африканских наций

Группа C. 3-й тур, 30 декабря 2025. Фес (Марокко)

18:00. Уганда – Нигерия – 1:3

Голы: Роджерс, 75 – Онуачу, 28, Оньедика, 62, 67

Видео голов и обзор матча