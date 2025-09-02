ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал бразильского защитника
Игор покинул «Брайтон»
Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника английского «Брайтона» Игоря Жулио.
Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.
В сезоне 2024/25 Игорь Жулио провел 16 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее «Брайтон» отпустил в аренду в «Челси» Факундо Буонанотте.
West Ham United is pleased to announce the signing of Brazilian defender Igor Julio on a season-long loan 🤝— West Ham United (@WestHam) September 1, 2025
