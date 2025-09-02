ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал бразильского защитника

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника английского «Брайтона» Игоря Жулио.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Игорь Жулио провел 16 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Брайтон» отпустил в аренду в «Челси» Факундо Буонанотте.