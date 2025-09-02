Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал бразильского защитника
Англия
02 сентября 2025, 18:07 | Обновлено 02 сентября 2025, 18:18
272
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал бразильского защитника

Игор покинул «Брайтон»

02 сентября 2025, 18:07 | Обновлено 02 сентября 2025, 18:18
272
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал бразильского защитника
ФК Вест Хэм. Игорь Жулио

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника английского «Брайтона» Игоря Жулио.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Игорь Жулио провел 16 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Брайтон» отпустил в аренду в «Челси» Факундо Буонанотте.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник РБ Лейпциг перебрался в Наполи
Игрок сборной Украины объяснил, почему ушел из культового клуба АПЛ
Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца
Брайтон Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Вест Хэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 36
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02 сентября 2025, 00:10 3
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть

Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01.09.2025, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
Футбол | 02.09.2025, 17:35
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
01.09.2025, 00:02 2
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем