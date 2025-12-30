ФОТО. Жена Забарного обескуражила своим новым сексуальным луком

Жена футболиста сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – впечатлила своим новым луком.

Ангелина на своей странице в Instagram опубликовала снимок в коротком черном платье.

После публикации фото жена Забарного отправилась в местный ресторан «Costes de Restaraunt» в компании своих новых подруг-моделей.

