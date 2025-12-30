Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Забарного обескуражила своим новым сексуальным луком
Другие новости
30 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:47
2653
4

Ангелина Забарная предстала во всей красе

Instagram. Ангелина Забарная

Жена футболиста сборной Украины и ПСЖ Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – впечатлила своим новым луком.

Ангелина на своей странице в Instagram опубликовала снимок в коротком черном платье.

После публикации фото жена Забарного отправилась в местный ресторан «Costes de Restaraunt» в компании своих новых подруг-моделей.

Напомним, что ранее Ангелина Забарная опубликовала свой год в фотографиях.

ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошные формы в бассейне
ФОТО. Легенда Барселона возвращается в футбол?
ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции
Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30 декабря 2025, 20:51 0
Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча
Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 30 декабря 2025, 10:01 1
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»

Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Футбол | 30.12.2025, 14:59
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Saar
Порнхаб, безкоштовний контент еротики в інеті, еротика на телебаченні... Чим автор хоче приголомшить!????? Взагалі, не маю реакції на цю "спортивну" новину.
+4
era
Журнялюга вже подрочив чи ще ні???
+2
contr
Шмара - обсосна
0
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
