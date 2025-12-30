Другие новости30 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:47
ФОТО. Жена Забарного обескуражила своим новым сексуальным луком
Ангелина Забарная предстала во всей красе
30 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:47
Жена футболиста сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – впечатлила своим новым луком.
Ангелина на своей странице в Instagram опубликовала снимок в коротком черном платье.
После публикации фото жена Забарного отправилась в местный ресторан «Costes de Restaraunt» в компании своих новых подруг-моделей.
Напомним, что ранее Ангелина Забарная опубликовала свой год в фотографиях.
