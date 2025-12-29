ФОТО. Жена Забарного показала год жизни с футболистом

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного Ангелина Забарная опубликовала в социальных сетях большой пост, в котором подвела итоги года и поделилась личными моментами из жизни.

В Instagram Ангелина выложила серию коллажей, оформленных по месяцам – от января до декабря. В подборке она показала путешествия, семейные и романтические кадры с мужем, рабочие съемки и праздничные моменты. Особое внимание привлекли фотографии из Парижа и атмосферные семейные сцены.

В подписи Забарная отметила, что осознанно стала реже делиться личным в соцсетях, предпочитая жить настоящими эмоциями. По ее словам, год был непростым, но принес важные уроки и ценные моменты.

Публикация вызвала активный отклик подписчиков, которые отметили искренность и атмосферность поста.