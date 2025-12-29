Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного показала год жизни с футболистом
Другие новости
29 декабря 2025, 20:45 |
985
0

ФОТО. Жена Забарного показала год жизни с футболистом

Ангелина Забарная рассказала про свой 2025-й год...

29 декабря 2025, 20:45 |
985
0
ФОТО. Жена Забарного показала год жизни с футболистом
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного Ангелина Забарная опубликовала в социальных сетях большой пост, в котором подвела итоги года и поделилась личными моментами из жизни.

В Instagram Ангелина выложила серию коллажей, оформленных по месяцам – от января до декабря. В подборке она показала путешествия, семейные и романтические кадры с мужем, рабочие съемки и праздничные моменты. Особое внимание привлекли фотографии из Парижа и атмосферные семейные сцены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи Забарная отметила, что осознанно стала реже делиться личным в соцсетях, предпочитая жить настоящими эмоциями. По ее словам, год был непростым, но принес важные уроки и ценные моменты.

Публикация вызвала активный отклик подписчиков, которые отметили искренность и атмосферность поста.

По теме:
ФОТО. Лионель Месси представил новую парфюмерную коллекцию
ФОТО. Нападающий сборной Украины потроллил свою жену. Эпично
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила размером бюста
фото lifestyle девушки Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Футбол | 29 декабря 2025, 19:46 0
Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины

Артем Довбик не перейдет в «Атлетико»

В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
Футбол | 28 декабря 2025, 22:12 2
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона

Изменения ожидают стадион «Украина»

Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29.12.2025, 09:07
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Футбол | 28.12.2025, 23:15
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29.12.2025, 17:59
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
27.12.2025, 21:03 4
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 1
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 3
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем