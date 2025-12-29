Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Бёрнли
30.12.2025 21:30 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 29 декабря 2025, 20:29
30
0

Бернли – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 декабря в 21:30 по Киеву

29 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 29 декабря 2025, 20:29
30
0
Бернли – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ньюкасл

Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Бернли

«Бордовые» в текущем сезоне Премьер-лиги демонстрируют, мягко говоря, не лучшие результаты. После 18 туров чемпионата команде удалось получить лишь 12 зачетных пунктов, благодаря которым она сейчас находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Расстояние до безопасной, 17-й ступени сейчас составляет уже 6 очков.

Кубок Карабао «Бернли» покинул после поражения против «Кардиффа» на стадии 1/16 финала. В Кубке Англии коллектив начнет выступления матчем 1/32 финала против «Миллволла».

Ньюкасл

Для «сорок» сезон также проходит не лучшим образом. За 18 игр АПЛ клубу удалось добыть в борьбе 23 балла – пока этого достаточно, чтобы занимать 14-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета и от топ-4 команду отделяет 10 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги «Ньюкаслу» удалось пройти в полуфинал, где его ждет игра против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 10 очков, благодаря которым они находятся на 12-м месте общей таблицы соревнований. За 2 тура до завершения основного этапа от необходимого топ-8 команду отделяет 2 балла.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» победили в каждом матче с общим счетом 11:3.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Бернли» длится 9 матчей подряд. На счету команды 7 поражений и 2 ничьих.
  • «Ньюкасл» проиграл в 6/8 предыдущих выездных игр.
  • «Бернли» пропустил 34 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Бёрнли
30 декабря 2025 -
21:30
Ньюкасл
Обе забьют 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Юнайтед – Вулвз. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29 декабря 2025, 02:32 0
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»

Пономаренко раскрылся при Костюке

Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Футбол | 29 декабря 2025, 19:46 0
Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины

Артем Довбик не перейдет в «Атлетико»

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера
Футбол | 29.12.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29.12.2025, 09:07
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 3
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем