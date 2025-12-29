Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Бернли

«Бордовые» в текущем сезоне Премьер-лиги демонстрируют, мягко говоря, не лучшие результаты. После 18 туров чемпионата команде удалось получить лишь 12 зачетных пунктов, благодаря которым она сейчас находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Расстояние до безопасной, 17-й ступени сейчас составляет уже 6 очков.

Кубок Карабао «Бернли» покинул после поражения против «Кардиффа» на стадии 1/16 финала. В Кубке Англии коллектив начнет выступления матчем 1/32 финала против «Миллволла».

Ньюкасл

Для «сорок» сезон также проходит не лучшим образом. За 18 игр АПЛ клубу удалось добыть в борьбе 23 балла – пока этого достаточно, чтобы занимать 14-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета и от топ-4 команду отделяет 10 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги «Ньюкаслу» удалось пройти в полуфинал, где его ждет игра против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 10 очков, благодаря которым они находятся на 12-м месте общей таблицы соревнований. За 2 тура до завершения основного этапа от необходимого топ-8 команду отделяет 2 балла.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» победили в каждом матче с общим счетом 11:3.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Бернли» длится 9 матчей подряд. На счету команды 7 поражений и 2 ничьих.

«Ньюкасл» проиграл в 6/8 предыдущих выездных игр.

«Бернли» пропустил 34 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.76.