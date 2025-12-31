Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Англии
Бёрнли
30.12.2025 21:30 – FT 1 : 3
Ньюкасл
Англия
31 декабря 2025, 05:59 | Обновлено 31 декабря 2025, 07:10
Бернли – Ньюкасл – 1:3. Блиц-криг от сорок. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

Бернли – Ньюкасл – 1:3. Блиц-криг от сорок. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 декабря на Терф Мур состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл, забив два быстрых гола, одержал выездную победу над Бернли со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет уже на 2-й минуте, когда точно пробил Жоэлинтон. На 7-й минуте Йоан Висса удвоил преимущество сорока.

Бернли ответил на 23-й минуте, Джош Лоран сократил отставание после передачи Армандо Бройя, но этого оказалось мало.

Во втором тайме Бруно Гимараес установил окончательный счет (3:1) на 90+3 минуте.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025

Бернли – Ньюкасл – 1:3

Голы: Лоран, 23 – Жоэлинтон, 2, Висса, 7, Бруно, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Лоран (Бёрнли), асcист Армандо Броя.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Ньюкасл).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
