Бернли – Ньюкасл – 1:3. Блиц-криг от сорок. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
Вечером 30 декабря на Терф Мур состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Ньюкасл, забив два быстрых гола, одержал выездную победу над Бернли со счетом 3:1.
Гости открыли счет уже на 2-й минуте, когда точно пробил Жоэлинтон. На 7-й минуте Йоан Висса удвоил преимущество сорока.
Бернли ответил на 23-й минуте, Джош Лоран сократил отставание после передачи Армандо Бройя, но этого оказалось мало.
Во втором тайме Бруно Гимараес установил окончательный счет (3:1) на 90+3 минуте.
АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025
Бернли – Ньюкасл – 1:3
Голы: Лоран, 23 – Жоэлинтон, 2, Висса, 7, Бруно, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
