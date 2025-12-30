Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии
30 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Эвертон».
Матч чемпионата Англии пройдет на стадионе «Сити Гранд» в Ноттингеме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.
Перед матчем «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице (25 очков), а «Ноттингем Форест» – 17-е (18 очков).
Последняя встреча команд прошла в начале декабря 2025 года и завершилась разгромной победой «Эвертона» – 3:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
