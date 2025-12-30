Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.12.2025 21:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2025, 03:36 | Обновлено 30 декабря 2025, 03:39
9
0

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

30 декабря 2025, 03:36 | Обновлено 30 декабря 2025, 03:39
9
0
Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

Матч чемпионата Англии пройдет на стадионе «Сити Гранд» в Ноттингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице (25 очков), а «Ноттингем Форест» – 17-е (18 очков).

Последняя встреча команд прошла в начале декабря 2025 года и завершилась разгромной победой «Эвертона» – 3:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Эвертон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
АМОРИМ - о смене схемы МЮ: «Решение принято не из-за давления СМИ»
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Манчестер Юнайтед – Вулвз. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Виталий Миколенко Александр Зинченко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Война | 29 декабря 2025, 09:00 0
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове

Виктору Кобзистому было 44 года

Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29 декабря 2025, 18:33 24
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб

Украинский защитник готов перейти в Галатасарай

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Потрясающая» статистика. Забарный удивил французов своей неудачной игрой
Футбол | 29.12.2025, 18:20
«Потрясающая» статистика. Забарный удивил французов своей неудачной игрой
«Потрясающая» статистика. Забарный удивил французов своей неудачной игрой
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Футбол | 30.12.2025, 00:37
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
29.12.2025, 21:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 1
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 4
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем