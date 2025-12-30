Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
30 декабря 2025, 02:56 |
АМОРИМ - о смене схемы МЮ: «Решение принято не из-за давления СМИ»

Наставник МЮ ответил на критику

АМОРИМ - о смене схемы МЮ: «Решение принято не из-за давления СМИ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Рубен Аморим, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свое решение изменить тактическую модель игры команды. В недавней встрече АПЛ против «Ньюкасла» (1:0) тренер отошел от привычной расстановки с тремя центральными защитниками, выбрав вариант с четырьмя игроками обороны.

«Принимая коллектив по ходу минувшего сезона, я осознавал, что подбор футболистов может не совсем подходить под изначальную систему, но это было лишь отправной точкой процесса.

Мы работали над созданием собственного игрового лица. Сейчас обстоятельства иные. Учитывая ограниченную обойму игроков, нам приходится подстраиваться так, чтобы они четко понимали логику этих перемен.

Данный шаг не продиктован мнением прессы или трибун. Если бы я менял схему из–за давления журналистов, игроки бы потеряли ко мне доверие, а для тренера это равносильно финишу.

Именно тогда, когда мы показываем качественную игру в рамках нашей системы, наступает подходящий момент для экспериментов. Уверен, мы станем сильнее.

С возвращением всех травмированных в строй мы перестанем быть заложниками схемы с тремя защитниками», – подчеркнул Рубен Аморим.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: BBC
