  4. Капитан перенес операцию: Бетис сообщил о состоянии лидера
Испания
30 декабря 2025, 03:23 |
Капитан перенес операцию: Бетис сообщил о состоянии лидера

Клуб официально не называет дату возвращения игрока

Капитан перенес операцию: Бетис сообщил о состоянии лидера
Хавбек «Бетиса» и национальной сборной Испании Иско успешно перенес артроскопическую операцию на правом голеностопе.

Согласно сведениям с официального ресурса «вердибланкос», медицинский штаб клуба решил отойти от ранее назначенного консервативного лечения. Для ускорения реабилитации капитану провели санацию сустава в проблемной зоне.

Хотя клуб официально не называет дату возвращения игрока, в прессе циркулируют данные, что Иско не сможет выйти на поле в начале грядущего года, так как на восстановление потребуется около месяца.

Напомним, что 33–летний полузащитник получил травму хряща еще месяц назад во время встречи Лиги Европы против «Утрехта» (2:1). Повреждение стало результатом столкновения с партнером по команде Софьяном Амрабатом.

В нынешнем сезоне испанец принял участие лишь в двух матчах, проведя в общей сложности на газоне 39 минут и отличившись одним ассистом.

