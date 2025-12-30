Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа дата жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футзалу
Кубок Украины
30 декабря 2025, 03:31 | Обновлено 30 декабря 2025, 04:21
22
0

Названа дата жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футзалу

Церемония жеребьевки запланирована на 12 января 2026 года

30 декабря 2025, 03:31 | Обновлено 30 декабря 2025, 04:21
22
0
Названа дата жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футзалу
АФУ

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу состоится 12 января 2026 года в 14:00.

С этой стадии борьбу за трофей начинают все клубы Экстра-лиги, а также 5 команд, которые пробились через сито предыдущих этапов.

16 участников 1/8 финала Кубка Украины по футзалу

  • Команды Экстра-лиги (11 клубов): ХИТ Киев, Kyiv Futsal, Сокол Хмельницкий, Атлетик Днепр, Сухая Балка Желтые Воды, Фурнитура Коломыя, Тайр Эксперт Одесса, Ураган Ивано-Франковск, Авалон Бровары, Кардинал Ровно, Любарт Луцк
  • Победители 4-го раунда (5 клубов): Рыбак Галия Ямница, Будивельник Лисичанск, Харьков, Фантом, Альянс

Церемония будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале АФУ.

Пары будут определяться путем слепой жеребьевки. Помимо 1/8 финала, также будут сформированы потенциальные четвертьфинальные пары.

Базовые даты 1/8 финала – 11 и 28 февраля, четвертьфиналов – 14 и 28 марта. Финал четырех (полуфиналы и финал) запланирован на 7–10 апреля в киевском Дворце спорта.

Кубок Украины 2025/26 по футзалу

Результаты 4-го предварительного раунда (первые игры и ответные матчи)

По теме:
Турнирная таблица Экстралиги. ХИТ встречает Новый год в статусе лидера
Проигрывали в три мяча. ХИТ сотворил чудо-камбэк и победно закончил год
Чемпионат Украины по футзалу. 28 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футзалу жеребьевка Рыбак Ямница Будивельнык Лисичанск МСК Харьков Альянс Львов Ураган Ивано-Франковск ХИТ Киев (футзал) Кардинал Ровно Сокол Хмельницкий Атлетик Днепр Авалон Бровары Сухая Балка Желтые Воды Любарт Луцк Фурнитура Коломыя Тайр Эксперт Одесса Kyiv Futsal
Николай Степанов Источник: Ассоциация футзала Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 29 декабря 2025, 23:15 4
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка

В офисе президента отреагировали на информацию об отказе встретиться с боксером

ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
Футбол | 30 декабря 2025, 02:12 0
ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН

Красота в исполнении марокканца Аюба Эль-Кааби

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Футбол | 29.12.2025, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Война | 29.12.2025, 09:00
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Футбол | 29.12.2025, 08:28
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 4
Бокс
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 23
Футбол
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
28.12.2025, 19:29 6
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем