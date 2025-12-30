Названа дата жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футзалу

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу состоится 12 января 2026 года в 14:00.

С этой стадии борьбу за трофей начинают все клубы Экстра-лиги, а также 5 команд, которые пробились через сито предыдущих этапов.

16 участников 1/8 финала Кубка Украины по футзалу

Команды Экстра-лиги (11 клубов): ХИТ Киев, Kyiv Futsal, Сокол Хмельницкий, Атлетик Днепр, Сухая Балка Желтые Воды, Фурнитура Коломыя, Тайр Эксперт Одесса, Ураган Ивано-Франковск, Авалон Бровары, Кардинал Ровно, Любарт Луцк

Победители 4-го раунда (5 клубов): Рыбак Галия Ямница, Будивельник Лисичанск, Харьков, Фантом, Альянс

Церемония будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале АФУ.

Пары будут определяться путем слепой жеребьевки. Помимо 1/8 финала, также будут сформированы потенциальные четвертьфинальные пары.

Базовые даты 1/8 финала – 11 и 28 февраля, четвертьфиналов – 14 и 28 марта. Финал четырех (полуфиналы и финал) запланирован на 7–10 апреля в киевском Дворце спорта.

Кубок Украины 2025/26 по футзалу

Результаты 4-го предварительного раунда (первые игры и ответные матчи)