Стала известна сумма возможного трансфера Конопли из Шахтера в Вердер

26-летний правый защитник Ефим Конопля, у которого 30 сентября 2026 года истекает контракт с «Шахтером», с высокой долей вероятности покинет донецкий клуб уже в январе.

Как уже сообщал Sport.ua, на футболиста сборной Украины претендует бременский «Вердер», с которым представители футболиста уже активно контактируют на предмет полноценного трансфера.

По информации наших источников, Конопля может уйти в «Вердер» за компенсацию в 2-3 миллиона евро. На портале Transfermarkt фулбек ныне оценивается в 5 миллионов евро.

Конопля является воспитанником академии «Шахтера». В своей профессиональной карьере Ефим выступал за «горняков» (106 матчей, 7 голов, 15 ассистов) и черниговскую «Десну» (на правах аренды; 49 матчей, 1 гол, 9 ассистов).