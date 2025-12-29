Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Стала известна сумма возможного трансфера Конопли из Шахтера в Вердер

Правый фулбек, вероятно, покинет стан «горняков» в январское трансферное окно

shakhtar.com. Ефим Конопля

26-летний правый защитник Ефим Конопля, у которого 30 сентября 2026 года истекает контракт с «Шахтером», с высокой долей вероятности покинет донецкий клуб уже в январе.

Как уже сообщал Sport.ua, на футболиста сборной Украины претендует бременский «Вердер», с которым представители футболиста уже активно контактируют на предмет полноценного трансфера.

По информации наших источников, Конопля может уйти в «Вердер» за компенсацию в 2-3 миллиона евро. На портале Transfermarkt фулбек ныне оценивается в 5 миллионов евро.

Конопля является воспитанником академии «Шахтера». В своей профессиональной карьере Ефим выступал за «горняков» (106 матчей, 7 голов, 15 ассистов) и черниговскую «Десну» (на правах аренды; 49 матчей, 1 гол, 9 ассистов).

Ефим Конопля Вердер трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Шахтер Донецк трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
