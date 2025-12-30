Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
30 декабря 2025, 04:56 | Обновлено 30 декабря 2025, 04:57
Маттеус о главной проблеме звезды Ливерпуля

Легенда сборной Германии раскрыл причину тяжелого старта Вирца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями об игре Флориана Вирца после того, как немецкий хавбек отметился дебютным голом в АПЛ за «Ливерпуль». Мяч полузащитника помог мерсисайдцам обыграть «Вулверхэмптон» (2:1).

«Меня совершенно не удивило, что Вирцу потребовался определенный период на адаптацию в Англии. Еще недавно он выступал на родине, развиваясь в максимально комфортных и привычных условиях.

Столь резкая смена обстановки и переезд в Премьер–лигу не могли не сказаться на нем. Речь здесь не только о внушительном ценнике, но и о колоссальном давлении, связанном с ожиданиями болельщиков.

В подобных обстоятельствах крайне важна личная статистика, однако она имеет вес лишь тогда, когда весь коллектив демонстрирует стабильные результаты.

В последнее время у команды не было победной серии. К тому же, влиться в состав «Ливерпуля», который был невероятно успешен в минувшем сезоне, – задача не из легких.

Ситуация в корне отличается от моего перехода в «Интер». Когда я присоединился к миланцам, они годами ничего не выигрывали, и ожидания там были совершенно иными», – цитирует Маттеуса источник.

Флориан Вирц Ливерпуль Лотар Маттеус Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
