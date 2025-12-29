Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
29.12.2025 21:45 – FT 3 : 1
Дженоа
Италия
29 декабря 2025, 23:42 | Обновлено 30 декабря 2025, 00:19
3

Довбик против Малиновского. Рома переиграла Дженоа и поднялась в зону ЛЧ

Руслан сыграл 59 минут, а Артем вышел на замену на 85-й минуте

Довбик против Малиновского. Рома переиграла Дженоа и поднялась в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря состоялась игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минуте, после чего был заменен.

У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте.

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).

Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).

Рома набрала 33 очка и поднялась в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Топ Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Рома (33). Ювентус (32).

Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87

Рома: Свилар, Манчини (Гиларди, 74), Зелковски, Эрмосо, Челик, Кристанте (Пизилли, 74), Коне, Весли Франка (Ренш, 86), Суле (Эль-Шаарави, 57), Фергюсон (Довбик, 85), Дибала

Дженоа: Соммарива, Отоа, Эстигор (Маркандалли, 58), Васкес, Нортон-Кафф, Малиновский (Фини, 59), Френдруп (Мазини, 79), Эллертссон, Мартин, Витинья (Экатор, 72), Экубан (Коломбо, 59)

Предупреждение: Френдруп, 50

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 16 12 0 4 35 - 14 04.01.26 21:45 Интер Милан - Болонья28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 36
2 Милан 16 10 5 1 27 - 13 02.01.26 21:45 Кальяри - Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло08.12.25 Торино 2:3 Милан29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 35
3 Наполи 16 11 1 4 24 - 13 04.01.26 13:30 Лацио - Наполи28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус30.11.25 Рома 0:1 Наполи22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 34
4 Рома 17 11 0 6 20 - 11 03.01.26 21:45 Аталанта - Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа20.12.25 Ювентус 2:1 Рома15.12.25 Рома 1:0 Комо07.12.25 Кальяри 1:0 Рома30.11.25 Рома 0:1 Наполи 33
5 Ювентус 17 9 5 3 23 - 15 03.01.26 19:00 Ювентус - Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус20.12.25 Ювентус 2:1 Рома14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 32
6 Комо 16 7 6 3 22 - 12 03.01.26 13:30 Комо - Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Торино 1:5 Комо 27
7 Болонья 16 7 5 4 24 - 14 04.01.26 21:45 Интер Милан - Болонья28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Лацио 1:1 Болонья01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 26
8 Лацио 17 6 6 5 18 - 12 04.01.26 13:30 Лацио - Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе13.12.25 Парма 0:1 Лацио07.12.25 Лацио 1:1 Болонья29.11.25 Милан 1:0 Лацио 24
9 Сассуоло 17 6 4 7 22 - 21 03.01.26 16:00 Сассуоло - Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 22
10 Аталанта 17 5 7 5 20 - 19 03.01.26 21:45 Аталанта - Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22
11 Удинезе 17 6 4 7 18 - 28 03.01.26 13:30 Комо - Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 22
12 Кремонезе 17 5 6 6 18 - 20 04.01.26 16:00 Фиорентина - Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 21
13 Торино 17 5 5 7 17 - 28 04.01.26 19:00 Эллас Верона - Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе08.12.25 Торино 2:3 Милан30.11.25 Лечче 2:1 Торино 20
14 Кальяри 17 4 6 7 19 - 24 02.01.26 21:45 Кальяри - Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри07.12.25 Кальяри 1:0 Рома29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 18
15 Парма 16 4 5 7 11 - 18 03.01.26 16:00 Сассуоло - Парма27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина13.12.25 Парма 0:1 Лацио08.12.25 Пиза 0:1 Парма29.11.25 Парма 0:2 Удинезе23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 17
16 Лечче 16 4 4 8 11 - 22 03.01.26 19:00 Ювентус - Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо12.12.25 Лечче 1:0 Пиза07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче30.11.25 Лечче 2:1 Торино23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 16
17 Дженоа 17 3 5 9 17 - 27 03.01.26 16:00 Дженоа - Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 14
18 Эллас Верона 16 2 6 8 13 - 25 04.01.26 19:00 Эллас Верона - Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 12
19 Пиза 17 1 8 8 12 - 24 03.01.26 16:00 Дженоа - Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза12.12.25 Лечче 1:0 Пиза08.12.25 Пиза 0:1 Парма30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 11
20 Фиорентина 17 1 6 10 17 - 28 04.01.26 16:00 Фиорентина - Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 9
Полная таблица

Фотогалерея

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
