Довбик против Малиновского. Рома переиграла Дженоа и поднялась в зону ЛЧ

Вечером 29 декабря состоялась игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минуте, после чего был заменен.

У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте.

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).

Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).

Рома набрала 33 очка и поднялась в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Топ Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Рома (33). Ювентус (32).

Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87

Рома: Свилар, Манчини (Гиларди, 74), Зелковски, Эрмосо, Челик, Кристанте (Пизилли, 74), Коне, Весли Франка (Ренш, 86), Суле (Эль-Шаарави, 57), Фергюсон (Довбик, 85), Дибала

Дженоа: Соммарива, Отоа, Эстигор (Маркандалли, 58), Васкес, Нортон-Кафф, Малиновский (Фини, 59), Френдруп (Мазини, 79), Эллертссон, Мартин, Витинья (Экатор, 72), Экубан (Коломбо, 59)

Предупреждение: Френдруп, 50

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Интер Милан 16 12 0 4 35 - 14 04.01.26 21:45 Интер Милан - Болонья 28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан 14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан 06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 36 2 Милан 16 10 5 1 27 - 13 02.01.26 21:45 Кальяри - Милан 28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона 14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло 08.12.25 Торино 2:3 Милан 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 35 3 Наполи 16 11 1 4 24 - 13 04.01.26 13:30 Лацио - Наполи 28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи 14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи 07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 34 4 Рома 17 11 0 6 20 - 11 03.01.26 21:45 Аталанта - Рома 29.12.25 Рома 3:1 Дженоа 20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 15.12.25 Рома 1:0 Комо 07.12.25 Кальяри 1:0 Рома 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 33 5 Ювентус 17 9 5 3 23 - 15 03.01.26 19:00 Ювентус - Лечче 27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус 20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус 07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 32 6 Комо 16 7 6 3 22 - 12 03.01.26 13:30 Комо - Удинезе 27.12.25 Лечче 0:3 Комо 15.12.25 Рома 1:0 Комо 06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 24.11.25 Торино 1:5 Комо 27 7 Болонья 16 7 5 4 24 - 14 04.01.26 21:45 Интер Милан - Болонья 28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло 14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус 07.12.25 Лацио 1:1 Болонья 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 26 8 Лацио 17 6 6 5 18 - 12 04.01.26 13:30 Лацио - Наполи 27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио 20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 13.12.25 Парма 0:1 Лацио 07.12.25 Лацио 1:1 Болонья 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 24 9 Сассуоло 17 6 4 7 22 - 21 03.01.26 16:00 Сассуоло - Парма 28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло 21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло 06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 22 10 Аталанта 17 5 7 5 20 - 19 03.01.26 21:45 Аталанта - Рома 28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан 21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта 13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри 06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22 11 Удинезе 17 6 4 7 18 - 28 03.01.26 13:30 Комо - Удинезе 27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио 21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи 08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 22 12 Кремонезе 17 5 6 6 18 - 20 04.01.26 16:00 Фиорентина - Кремонезе 28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи 20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе 07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 21 13 Торино 17 5 5 7 17 - 28 04.01.26 19:00 Эллас Верона - Торино 27.12.25 Торино 1:2 Кальяри 21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе 08.12.25 Торино 2:3 Милан 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 20 14 Кальяри 17 4 6 7 19 - 24 02.01.26 21:45 Кальяри - Милан 27.12.25 Торино 1:2 Кальяри 21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза 13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри 07.12.25 Кальяри 1:0 Рома 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 18 15 Парма 16 4 5 7 11 - 18 03.01.26 16:00 Сассуоло - Парма 27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина 13.12.25 Парма 0:1 Лацио 08.12.25 Пиза 0:1 Парма 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 17 16 Лечче 16 4 4 8 11 - 22 03.01.26 19:00 Ювентус - Лечче 27.12.25 Лечче 0:3 Комо 12.12.25 Лечче 1:0 Пиза 07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 16 17 Дженоа 17 3 5 9 17 - 27 03.01.26 16:00 Дженоа - Пиза 29.12.25 Рома 3:1 Дженоа 21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта 14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан 08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 14 18 Эллас Верона 16 2 6 8 13 - 25 04.01.26 19:00 Эллас Верона - Торино 28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона 14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона 06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 12 19 Пиза 17 1 8 8 12 - 24 03.01.26 16:00 Дженоа - Пиза 27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус 21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза 12.12.25 Лечче 1:0 Пиза 08.12.25 Пиза 0:1 Парма 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 11 20 Фиорентина 17 1 6 10 17 - 28 04.01.26 16:00 Фиорентина - Кремонезе 27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина 21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона 06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 9 Полная таблица

