Довбик против Малиновского. Рома переиграла Дженоа и поднялась в зону ЛЧ
Руслан сыграл 59 минут, а Артем вышел на замену на 85-й минуте
Вечером 29 декабря состоялась игра 17-го тура чемпионата Италии.
Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.
У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минуте, после чего был заменен.
У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте.
Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).
Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).
Рома набрала 33 очка и поднялась в топ-4, зону Лиги чемпионов.
Топ Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Рома (33). Ювентус (32).
Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025
Рома – Дженоа – 3:1
Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87
Рома: Свилар, Манчини (Гиларди, 74), Зелковски, Эрмосо, Челик, Кристанте (Пизилли, 74), Коне, Весли Франка (Ренш, 86), Суле (Эль-Шаарави, 57), Фергюсон (Довбик, 85), Дибала
Дженоа: Соммарива, Отоа, Эстигор (Маркандалли, 58), Васкес, Нортон-Кафф, Малиновский (Фини, 59), Френдруп (Мазини, 79), Эллертссон, Мартин, Витинья (Экатор, 72), Экубан (Коломбо, 59)
Предупреждение: Френдруп, 50
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|16
|12
|0
|4
|35 - 14
|04.01.26 21:45 Интер Милан - Болонья28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан
|36
|2
|Милан
|16
|10
|5
|1
|27 - 13
|02.01.26 21:45 Кальяри - Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло08.12.25 Торино 2:3 Милан29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан
|35
|3
|Наполи
|16
|11
|1
|4
|24 - 13
|04.01.26 13:30 Лацио - Наполи28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус30.11.25 Рома 0:1 Наполи22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта
|34
|4
|Рома
|17
|11
|0
|6
|20 - 11
|03.01.26 21:45 Аталанта - Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа20.12.25 Ювентус 2:1 Рома15.12.25 Рома 1:0 Комо07.12.25 Кальяри 1:0 Рома30.11.25 Рома 0:1 Наполи
|33
|5
|Ювентус
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|03.01.26 19:00 Ювентус - Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус20.12.25 Ювентус 2:1 Рома14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри
|32
|6
|Комо
|16
|7
|6
|3
|22 - 12
|03.01.26 13:30 Комо - Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Торино 1:5 Комо
|27
|7
|Болонья
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|04.01.26 21:45 Интер Милан - Болонья28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Лацио 1:1 Болонья01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья
|26
|8
|Лацио
|17
|6
|6
|5
|18 - 12
|04.01.26 13:30 Лацио - Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе13.12.25 Парма 0:1 Лацио07.12.25 Лацио 1:1 Болонья29.11.25 Милан 1:0 Лацио
|24
|9
|Сассуоло
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|03.01.26 16:00 Сассуоло - Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло
|22
|10
|Аталанта
|17
|5
|7
|5
|20 - 19
|03.01.26 21:45 Аталанта - Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина
|22
|11
|Удинезе
|17
|6
|4
|7
|18 - 28
|03.01.26 13:30 Комо - Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Парма 0:2 Удинезе
|22
|12
|Кремонезе
|17
|5
|6
|6
|18 - 20
|04.01.26 16:00 Фиорентина - Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе
|21
|13
|Торино
|17
|5
|5
|7
|17 - 28
|04.01.26 19:00 Эллас Верона - Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе08.12.25 Торино 2:3 Милан30.11.25 Лечче 2:1 Торино
|20
|14
|Кальяри
|17
|4
|6
|7
|19 - 24
|02.01.26 21:45 Кальяри - Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри07.12.25 Кальяри 1:0 Рома29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри
|18
|15
|Парма
|16
|4
|5
|7
|11 - 18
|03.01.26 16:00 Сассуоло - Парма27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина13.12.25 Парма 0:1 Лацио08.12.25 Пиза 0:1 Парма29.11.25 Парма 0:2 Удинезе23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма
|17
|16
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|11 - 22
|03.01.26 19:00 Ювентус - Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо12.12.25 Лечче 1:0 Пиза07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче30.11.25 Лечче 2:1 Торино23.11.25 Лацио 2:0 Лечче
|16
|17
|Дженоа
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|03.01.26 16:00 Дженоа - Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона
|14
|18
|Эллас Верона
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|04.01.26 19:00 Эллас Верона - Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма
|12
|19
|Пиза
|17
|1
|8
|8
|12 - 24
|03.01.26 16:00 Дженоа - Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза12.12.25 Лечче 1:0 Пиза08.12.25 Пиза 0:1 Парма30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан
|11
|20
|Фиорентина
|17
|1
|6
|10
|17 - 28
|04.01.26 16:00 Фиорентина - Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина
|9
