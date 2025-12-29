Рома – Дженоа – 3:1. Довбик против Малиновского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии
Вечером 29 декабря прошла игра 17-го тура чемпионата Италии.
Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.
У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минуте, после чего был заменен.
У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте.
Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).
Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).
Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025
Рома – Дженоа – 3:1
Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87
ГОЛ! 1:0. Матиас Суле, 14 мин
ГОЛ! 2:0. Куадио Коне, 19 мин
ГОЛ! 3:0. Эван Фергюсон, 31 мин
ГОЛ! 3:1. Джефф Эхатор, 87 мин
События матча
