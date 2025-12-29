Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Дженоа – 3:1. Довбик против Малиновского. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Рома
29.12.2025 21:45 – FT 3 : 1
Дженоа
Италия
29 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 30 декабря 2025, 00:44
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии

Рома – Дженоа – 3:1. Довбик против Малиновского. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря прошла игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минуте, после чего был заменен.

У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте.

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).

Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).

Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87

ГОЛ! 1:0. Матиас Суле, 14 мин

ГОЛ! 2:0. Куадио Коне, 19 мин

ГОЛ! 3:0. Эван Фергюсон, 31 мин

ГОЛ! 3:1. Джефф Эхатор, 87 мин

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джефф Эхатор (Дженоа).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Куадио Коне (Рома), асcист Эван Фергюсон.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Драконы в огне. Порту переиграл AVS и упрочил лидерство в Португалии
Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча
Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик Рома - Дженоа видео голов и обзор Куадио Коне Матиас Суле Эван Фергюсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
