Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
29.12.2025 21:45 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 декабря 2025, 15:17 | Обновлено 29 декабря 2025, 15:21
18
0

Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 декабря 2025 в 21:45 матч 17-го тура чемпионата Италии

29 декабря 2025, 15:17 | Обновлено 29 декабря 2025, 15:21
18
0
Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Руслан Малиновский

29 декабря 2025 в 21:45 состоится игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома и Дженоа встречаются на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За волков играет украинский форвард Артем Довбик, а за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский.

Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов).

Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).

Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Рома – Дженоа
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Попал ли Довбик? Рома объявила заявку на матч с Дженоа
КИВУ: «Меня не интересует то, что говорит Конте»
«Серия А не для него». Маркевич обратился к Довбику и дал совет форварду
Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик Рома - Дженоа смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Футбол | 29 декабря 2025, 03:32 0
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным

Тренер поддержал вратаря

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Бенфика стремится подписать Арсения Батагова

Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 29.12.2025, 12:41
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Бокс | 29.12.2025, 10:00
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 11
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем