Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 декабря 2025 в 21:45 матч 17-го тура чемпионата Италии
29 декабря 2025 в 21:45 состоится игра 17-го тура чемпионата Италии.
Рома и Дженоа встречаются на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За волков играет украинский форвард Артем Довбик, а за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский.
Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов).
Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
