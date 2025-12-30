Вечером 29 декабря прошла игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минут, после чего был заменен. В первом тайме он допустил ошибку, которая привела к пропущенному голу.

У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте. Он вернулся в игру после 50-дневной паузы из-за травмы

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).

Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).

Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Матиас Суле, 14 мин

ГОЛ! 2:0. Куадио Коне, 19 мин

ГОЛ! 3:0. Эван Фергюсон, 31 мин

ГОЛ! 3:1. Джефф Эхатор, 87 мин