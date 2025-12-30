Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Дженоа – 3:1. Возвращение Довбика, ошибка Малиновского. Видео голов
Чемпионат Италии
Рома
29.12.2025 21:45 – FT 3 : 1
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 декабря 2025, 06:05 | Обновлено 30 декабря 2025, 07:43
1149
0

Рома – Дженоа – 3:1. Возвращение Довбика, ошибка Малиновского. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии

30 декабря 2025, 06:05 | Обновлено 30 декабря 2025, 07:43
1149
0
Рома – Дженоа – 3:1. Возвращение Довбика, ошибка Малиновского. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря прошла игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минут, после чего был заменен. В первом тайме он допустил ошибку, которая привела к пропущенному голу.

У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте. Он вернулся в игру после 50-дневной паузы из-за травмы

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).

Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).

Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Матиас Суле, 14 мин

ГОЛ! 2:0. Куадио Коне, 19 мин

ГОЛ! 3:0. Эван Фергюсон, 31 мин

ГОЛ! 3:1. Джефф Эхатор, 87 мин

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джефф Эхатор (Дженоа).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Куадио Коне (Рома), асcист Эван Фергюсон.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
По теме:
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик Рома - Дженоа видео голов и обзор Куадио Коне Матиас Суле Эван Фергюсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29 декабря 2025, 17:59 12
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте

Авария случилась в Нигерии

Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Футбол | 30 декабря 2025, 07:37 0
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан

21-летний Иван Лосенко и «Клуб де Фут Монреаль» договорились о сотрудничестве

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Футбол | 29.12.2025, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
Футбол | 30.12.2025, 03:57
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29.12.2025, 09:07
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
29.12.2025, 23:15 3
Бокс
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 26
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем