  Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Рома
29.12.2025 21:45 - : -
Дженоа
Италия
29 декабря 2025, 02:51
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву

Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 декабря на Стадио Олимпико пройдет матч 17-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Дженоа. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда львиную часть прошлого сезона провела под руководством Раньери, и закончила на пятой позиции. Впрочем, Клаудио принимал ее уже после провала на старте - и уступил буквально одно очко в итоге Ювентусу. Скорее всего, с ним бы продлили сотрудничество охотно, но опытнейший специалист еще летом 2024-го решил уйти на пенсию, и только временно возобновлял карьеру.

Как объявили еще весной, новым наставником стал Гасперини. У него получается неплохо, особенно дела наладились в Лиге Европы, да и в кубке пока не было проблем. А вот в Серии А при десяти победах уже шесть поражений, в том числе Ювентусу в крайнем поединке. Причиной видят слабую атаку, и сейчас немало слухов о Зиркзее и Распрадори. Прямой удар по позициям Довбика, что редко проявлял себя при этом наставнике и чье восстановление от травмы явно затянулось.

Дженоа

Клуб в последнее время делает ставку на известных в относительно недавном прошлом футболистах в статусе главного тренера. Джилардино возвращал проект после короткого пребывания в Серии В. Виейра не дал вылететь в прошлом сезоне, но в новом никак не мог выиграть, не считая кубка.

В итоге француза сняли, сделав ставку на Де Росси. И этот импульс принел положительный эффект, конвертировавшись в несколько побед. Кстати, не обошлось при этом и без голов Малиновского, что наконец-то набрал форму и уверенно вернулся в основу. В том числе с Удинезе хавбек открывал счет, реализовав пенальти. Но после тех 2:1 команда из Генуи успела проиграть и Интеру, и Аталанте, причем с обоими играя на собственном поле.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках римляне трижды выигрывали, причем все время дома, при ничьей и поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут гости смогут добиться хотя бы ничьей. Амбициозные хозяева нуждаются в победе, и сумеют ее добыть (коэффициент - 1,62).

Рома
29 декабря 2025 -
21:45
Дженоа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
