Испания
30 декабря 2025, 03:12 | Обновлено 30 декабря 2025, 03:17
Легенда испанского футбола скончался в возрасте 91 года

Энрике Кольяр покинул этот мир

Легенда испанского футбола скончался в возрасте 91 года
ФК Атлетико Мадрид. Энрике Кольяр

Мадридский «Атлетико» ночью 29 декабря сообщил о смерти 91-летней легенды клуба – Энрике Кольяра.

Энрике родился в городе Сан-Хуан-де-Аснальфараче (Севилья) в 1934 году. Первые шаги в футболе он сделал в местных командах «Империал» и «Пенья Норит», пока его не переманила молодежная команда «Атлетико».

После победы в молодежной лиге Кольяр подписал первый профессиональный контракт с «матрасниками». Однако закрепиться сразу в основной команде ему не удалось – форварда отправили в аренду в «Кадис» на сезон 1952/53.

Не успел Энрике вернуться из «Кадиса», как следующим этапом стал клуб «Реал Мурсия», где Кольяр провел пять месяцев в аренде.

Именно после удачного выступления во второй лиге Испании нападающий получил шанс закрепиться в «Атлетико».

Кольяр регулярно выступал за мадридский клуб с 1953 по 1969 годы и провел в общей сложности 16 сезонов. Форвард сыграл за «матрасников» 470 официальных матчей, забив 105 голов.

Вместе с «Атлетико» Энрике выиграл чемпионат Испании (1965/66), три Кубка Испании и Кубок обладателей кубков УЕФА (1961/62).

Фанаты «Атлетико» запомнили Кольяра как игрока, который на протяжении 10 лет носил капитанскую повязку – один из самых долгих сроков в клубе. Также нападающий входит в число футболистов с наибольшим количеством матчей за клуб.

Последний год футбольной карьеры Энрике выступал за «Валенсию», а повесил бутсы на гвоздь в 1970 году.

Также нападающий имел в своем активе матчи за сборную Испании – 16 поединков.

Даже после завершения карьеры Кольяр активно сотрудничал с мадридским клубом: нападающий с 2005 по 2011 годы был президентом Фонда «Атлетико Мадрид», участвуя в гуманитарных и культурных инициативах.

Продемонстрировав уважение к легенде, «Атлетико» выбрал Энрике лицом клубной членской карты на сезон 2023/24.

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продал защитника за 500 тысяч евро середняку Ла Лиги
Усик обратился к Джошуа после ужасной трагедии и гибели двух человек
Биатлонист избежал комментариев по поводу маски, в которой нашли Баккена
Атлетико Мадрид смерть сборная Испании по футболу Валенсия Кадис Мурсия
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
