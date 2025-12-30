Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Списал Гвардиолу? Эмери объяснил, почему Арсенал станет чемпионом
Англия
30 декабря 2025, 05:50 |
237
0

Списал Гвардиолу? Эмери объяснил, почему Арсенал станет чемпионом

Наставник Астон Виллы высказался перед предстоящим противостоянием в АПЛ

30 декабря 2025, 05:50 |
237
0
Списал Гвардиолу? Эмери объяснил, почему Арсенал станет чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался перед грядущим противостоянием в АПЛ против лондонского «Арсенала».

«Я считаю «Арсенал» главным претендентом на чемпионство в Премьер–лиге. Достаточно взглянуть на их прогресс, процесс формирования коллектива и качественное усиление состава. К тому же, в строй возвращаются важные игроки, такие как Кай Хавертц и Габриэл Жезус.

Мы обладаем необходимым кадровым ресурсом, а также тактической и психологической базой, чтобы дать бой «канонирам». Безусловно, это станет для нас серьезнейшим испытанием.

«Манчестер Сити» также демонстрирует выдающийся футбол, и мы вправе гордиться тем, что идем вровень с лидерами: отстаем всего на один балл от «Сити» и на три – от «Арсенала». Однако нам важно сохранять скромность, оставаясь при этом уверенными в своих силах и амбициозными», – заявил Эмери.

По теме:
Легенда сборной Германии раскрыл причину тяжелого старта Вирца в АПЛ
Перейдет ли тер Штеген в Жирону? Мичел намекнул
Что скрывает ВАР? Ноттингем требует обнародовать записи матча з Сити
Кай Хаверц Арсенал Лондон Астон Вилла Унаи Эмери Микель Артета Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29 декабря 2025, 18:33 25
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб

Украинский защитник готов перейти в Галатасарай

Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29 декабря 2025, 17:28 23
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера

В услугах Ефима заинтересован Вердер – стороны уже контактировали между собой

ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
Футбол | 30.12.2025, 02:12
ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Футбол | 29.12.2025, 22:26
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Война | 29.12.2025, 09:00
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
29.12.2025, 21:05
Бокс
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 12
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем