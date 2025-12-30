Списал Гвардиолу? Эмери объяснил, почему Арсенал станет чемпионом

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался перед грядущим противостоянием в АПЛ против лондонского «Арсенала».

«Я считаю «Арсенал» главным претендентом на чемпионство в Премьер–лиге. Достаточно взглянуть на их прогресс, процесс формирования коллектива и качественное усиление состава. К тому же, в строй возвращаются важные игроки, такие как Кай Хавертц и Габриэл Жезус.

Мы обладаем необходимым кадровым ресурсом, а также тактической и психологической базой, чтобы дать бой «канонирам». Безусловно, это станет для нас серьезнейшим испытанием.

«Манчестер Сити» также демонстрирует выдающийся футбол, и мы вправе гордиться тем, что идем вровень с лидерами: отстаем всего на один балл от «Сити» и на три – от «Арсенала». Однако нам важно сохранять скромность, оставаясь при этом уверенными в своих силах и амбициозными», – заявил Эмери.