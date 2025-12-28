Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Другие новости
28 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:43
1969
2

Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году

Усман Дембеле получил награду на мероприятии, которое прошло в Дубае

28 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:43
1969
2 Comments
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards.

Лучшим игроком мира был признан французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Среди номинантов на звание лучшего футболиста планеты также были Витинья (ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал), Рафинья и Ламин Ямаль (оба – Барселона).

Дембеле в 2025 году также получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком мира по версии FIFA Football Awards.

Усман впервые получил награду от Globe Soccer Awards. Рекордсменом является Криштиану Роналду, который шесть раз в карьере становился лучшим по версии Globe Soccer: 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.

ФОТО. Усман Дембеле – лучший игрок мира по версии Globe Soccer

По теме:
Дембеле, Хвича, Ямаль, Мбаппе, Рафинья. Globe Soccer: назван лучший форвард
ФОТО. В 40 лет. Роналду снова признан лучшим игроком на Ближнем Востоке
Без Рафиньи. Обнародована команда года по версии IFFHS
Усман Дембеле Ламин Ямаль Рафинья Диас Витинья (ПСЖ) Килиан Мбаппе Globe Soccer Awards лучший игрок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28 декабря 2025, 08:01 5
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28 декабря 2025, 08:53 33
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации

Симороз – об экс-игроке «Динамо»

Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 18:11
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб
Футбол | 28.12.2025, 16:21
Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб
Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27.12.2025, 18:41
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ямал
Ответить
+1
OKs100
Снова Роналду обокрали!
Ответить
-1
Популярные новости
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
28.12.2025, 07:55 37
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем