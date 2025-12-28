Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Усман Дембеле получил награду на мероприятии, которое прошло в Дубае
28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards.
Лучшим игроком мира был признан французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.
Среди номинантов на звание лучшего футболиста планеты также были Витинья (ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал), Рафинья и Ламин Ямаль (оба – Барселона).
Дембеле в 2025 году также получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком мира по версии FIFA Football Awards.
Усман впервые получил награду от Globe Soccer Awards. Рекордсменом является Криштиану Роналду, который шесть раз в карьере становился лучшим по версии Globe Soccer: 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.
ФОТО. Усман Дембеле – лучший игрок мира по версии Globe Soccer
🏆 OUSMANE DEMBELE 🇫🇷 crowned BEST MEN'S PLAYER at the Globe Soccer Awards! 👑👏@dembouz @Beyond__Dubai #jacobandco #BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery #globesoccer pic.twitter.com/F1xA5eWHjz— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025
