Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Василий Кобин мог оказаться в Днепре и сыграть в финале Лиги Европы
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 03:15
Василий Кобин мог оказаться в Днепре и сыграть в финале Лиги Европы

Трансфер не состоялся, в Днепр перешел Артем Федецкий

Василий Кобин мог оказаться в Днепре и сыграть в финале Лиги Европы
ФК Минай. Василий Кобин

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности давней трансферной истории, связанной с возможным переходом Вячеслава Кобина в Днепр.

По его словам, в период, когда днепровский клуб выбирал между Артемом Федецким и Вячеславом Кобиным, именно Кобин был первым вариантом для усиления состава.

Цыганык отметил, что футболист реально мог перейти в Днепр, и предложение ему сделали в первую очередь. По словам журналиста, в случае такого перехода Кобин мог даже сыграть в финале Лиги Европы 2015, однако трансфер в итоге не состоялся.

Журналист подчеркнул, что срыв перехода не был связан с финансовыми условиями. Зарплаты, по его информации, в Шахтере и Днепре были примерно одинаковыми. Причины, по которым трансфер не состоялся, лежали в другой плоскости, однако детали этой ситуации достоверно неизвестны.

По словам Цыганика, Днепр рассматривал Кобина как приоритетный вариант, но переход так и не был реализован. Артем Федецкий играл за Днепр с 2012 по 2016 год. В финале Лиги Европы 2014/15 Днепр уступил испанской команде Севилья (2:3).

Источник: Игорь Циганик
